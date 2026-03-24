美國加速增兵中東 研議登陸奪伊朗石油命脈哈格島

美以對伊朗戰爭進入第4週，華府正加速向中東部署陸戰隊及海軍兵力，並評估採取地面行動，奪取伊朗主要的石油出口樞紐哈格島。

「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）引述兩名知情人士報導，美國高層官員近期通知以色列及其他國家官員，華盛頓方面可能「別無選擇」，只能發動地面行動奪取哈格島（Kharg Island）的控制權。

一名美國官員也告訴「耶路撒冷郵報」，美軍已加速向中東部署數千名陸戰隊及海軍人員，作為可能採取行動的準備之一。

報導指出，增援部隊包括兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer），以及兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」（USS Portland）與「康斯塔克號」（USSComstock）。

根據報導，此次部署可能涉及約4500名陸戰隊及其他戰鬥部隊，這引發外界對於美軍可能在哈格島發動登陸行動的猜測。

哈格島位於波斯灣，是伊朗至關重要的經濟支柱與主要的石油出口樞紐，處理伊朗約90%的原油出口，而這些原油通常銷往中國。

哈格島透過管線收集來自伊朗最大產油區的原油，包括阿瓦茲（Ahvaz）、馬倫（Marun）及 蓋契沙蘭（Gachsaran）。

根據摩根大通（JP Morgan），在美以聯手發動攻擊的前幾天，伊朗將哈格島的出口量提高至接近歷史高位，2月15日至20日期間，每日裝運量超過300萬桶，幾乎是平時約130萬至160萬桶的3倍。

根據能源市場情報公司Kpler，哈格島儲油能力估計約3000萬桶，目前島上約存有1800萬桶原油，在正常情況下，這相當於約10至12天的出口量。

報導也指出，美國政府內部近期曾對奪取哈格島的可能性進行討論，藉此向伊朗施壓，要求伊朗停止干擾荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海上交通。

自3月初以來，伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，禁止大多數船隻通行。

這條關鍵的石油運輸航道通常每天運送約2000萬桶石油，並承擔全球約20%的液化天然氣貿易量。此次封鎖已推高航運與保險成本，使油價上揚，並引發全球經濟的憂慮。