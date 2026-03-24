川普對伊朗48小時通牒髮夾彎關鍵：多國調停人居中斡旋建立管道

美國總統川普21日揚言給予伊朗48小時通牒，否則將轟炸伊朗電廠等設施，23日又改口延後五天攻擊。知情人士透露，箇中關鍵是各方中間人調停的努力。

美國媒體報導，埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯及巴基斯坦外交部長19日齊聚利雅德，希望找到伊朗戰爭的外交下台階。在過去被西方認為是可靠談判對象的伊朗國安首長拉賈里尼被以色列擊斃後，埃及情報官員設法和伊朗革命衛隊（IRGC）建立管道，提出暫停敵意多達五天、以建立對停火信心的提案。

在上周的閉門會談中，阿拉伯領袖尤其聚焦於重啟荷莫茲海峽，呼籲由能允許所有船舶安全通行的中立委員會，監督這條水道，革命衛隊回應伊朗應該收取通行費，一如埃及收取蘇伊士運河的通行費。但波灣官員反對，沙國表示不會允許伊朗在荷莫茲海峽的運作占上風，擔心可能強化伊朗對波灣未來多年能源出口的影響力。

卡達、阿曼、法國及英國也各自努力，加入交流訊息行列，其中一項提案是為美國和伊朗資深領袖在巴基斯坦舉行會議，美方迅速接受這個構想，可能派出特使威科夫和庫許納為代表，但若接近達成協議，也可能由副總統范斯擔任代表。這也反映川普和部分顧問希望結束這場戰爭。

伊朗可能以外長阿拉奇為代表，但伊朗官員已暗示，不想重演阿拉奇和威科夫協商又破局的情況，目前還不清楚伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）是否加入會談，特別是若范斯不出席。

知情官員說，川普21日得知這場潛在討論，並且接受與德黑蘭外交談判，宣布延後五天攻擊伊朗。川普表示，美國一直在和一名在德黑蘭受敬重的伊朗官員保持聯繫，但拒絕透露名字，以免讓這位官員陷入險境。

不過，伊朗目前與這場會談保持距離，卡利巴夫已暗示，德黑蘭還沒準備喊與華府進行協商。卡內基國際和平基金會核子政策計畫非常駐學者格拉耶夫斯基認為，卡巴利夫是目前僅存少數能說服伊朗政治階層和強硬派接受協議的資深官員之一，他雖是強硬派，但偶爾會改變姿態為務實主義者。

阿拉伯調停人也對美國和伊朗能否迅速達成協議，私下表達懷疑，因為雙方歧見仍深。川普堅稱談判富有成效，遭伊朗官員駁斥，否認正在討論。作為終結這場戰爭的條件之一，伊朗要求美國和以色列承諾不再發動進一步攻擊、為這場戰爭的損失求償，美國則要求伊朗廢止核子作業、終止彈道飛彈計畫、並停止支持代理人軍事組織。