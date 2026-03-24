快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對伊朗48小時通牒髮夾彎關鍵：多國調停人居中斡旋建立管道

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普21日揚言給予伊朗48小時通牒，否則將轟炸伊朗電廠等設施，23日又改口延後五天攻擊。知情人士透露，箇中關鍵是各方中間人調停的努力。

美國媒體報導，埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯及巴基斯坦外交部長19日齊聚利雅德，希望找到伊朗戰爭的外交下台階。在過去被西方認為是可靠談判對象的伊朗國安首長拉賈里尼被以色列擊斃後，埃及情報官員設法和伊朗革命衛隊（IRGC）建立管道，提出暫停敵意多達五天、以建立對停火信心的提案。

在上周的閉門會談中，阿拉伯領袖尤其聚焦於重啟荷莫茲海峽，呼籲由能允許所有船舶安全通行的中立委員會，監督這條水道，革命衛隊回應伊朗應該收取通行費，一如埃及收取蘇伊士運河的通行費。但波灣官員反對，沙國表示不會允許伊朗在荷莫茲海峽的運作占上風，擔心可能強化伊朗對波灣未來多年能源出口的影響力。

卡達、阿曼、法國及英國也各自努力，加入交流訊息行列，其中一項提案是為美國和伊朗資深領袖在巴基斯坦舉行會議，美方迅速接受這個構想，可能派出特使威科夫和庫許納為代表，但若接近達成協議，也可能由副總統范斯擔任代表。這也反映川普和部分顧問希望結束這場戰爭。

伊朗可能以外長阿拉奇為代表，但伊朗官員已暗示，不想重演阿拉奇和威科夫協商又破局的情況，目前還不清楚伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）是否加入會談，特別是若范斯不出席。

知情官員說，川普21日得知這場潛在討論，並且接受與德黑蘭外交談判，宣布延後五天攻擊伊朗。川普表示，美國一直在和一名在德黑蘭受敬重的伊朗官員保持聯繫，但拒絕透露名字，以免讓這位官員陷入險境。

不過，伊朗目前與這場會談保持距離，卡利巴夫已暗示，德黑蘭還沒準備喊與華府進行協商。卡內基國際和平基金會核子政策計畫非常駐學者格拉耶夫斯基認為，卡巴利夫是目前僅存少數能說服伊朗政治階層和強硬派接受協議的資深官員之一，他雖是強硬派，但偶爾會改變姿態為務實主義者。

阿拉伯調停人也對美國和伊朗能否迅速達成協議，私下表達懷疑，因為雙方歧見仍深。川普堅稱談判富有成效，遭伊朗官員駁斥，否認正在討論。作為終結這場戰爭的條件之一，伊朗要求美國和以色列承諾不再發動進一步攻擊、為這場戰爭的損失求償，美國則要求伊朗廢止核子作業、終止彈道飛彈計畫、並停止支持代理人軍事組織。

伊朗戰爭 以色列 伊朗

延伸閱讀

傳川普政府屬意伊朗國會議長 視未來潛在合作人選

川普喊有共識卻被伊朗打臉！專家評羅生門：恐是虛晃一招

中東戰爭最新進度一次看！川普伊朗各說各話 以色列總理表態了

川普暫停攻擊 喊五天內可能結束戰爭 伊朗：未接觸談判

相關新聞

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係

土耳其與伊朗同為中東重要國家，兩國的關係與外交政策長期受到中東政治局勢與美國中東政策的影響，在歷史上經歷了多次合作與競爭的時期。回顧兩國關係，自1639年的《卡斯爾希林條約》（Kasr-ı Şirin Antlaşması）以來，兩國就未曾直接發生衝突，反而在區域政治角力中成為彼此不可或缺的棋子。

川普說話不算話？ 伊朗2能源設施遭美以聯軍攻擊 民宅受損

英國獨立媒體中東之眼報導，美國總統川普23日宣布暫緩攻擊伊朗能源設施後，位於伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）與西南部的霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）的能源設施24日仍遭美國與以色列聯手攻擊。伊朗革命衛隊警告，將鎖定反擊以色列電廠及美軍基地設施。

川普警告伊朗！5天給「最後一次機會」實現和平

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普23日在田納西州曼菲斯（Memphis）一場打擊犯罪的活動發表談話，針對伊朗戰爭情勢釋出最新訊息，宣稱美方正評估是否能與伊朗達成一項「更廣泛的協議」，並強調伊朗在和平問題上「還有最後一次機會」，直言若能不必摧毀伊朗將是一件好事。

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

CNN分析指出，美國總統川普23日在自己設下的48小時最後通牒只剩約12小時之際，突然宣布暫緩打擊伊朗能源設施。由於他再度選在美股開盤前釋出重大政策訊號，加上過去多次重要表態也常落在盤前、盤後或周末等敏感時點，外界因此質疑，川普在戰時的決策安排，是否也刻意配合市場節奏操作。

以色列兩年戰爭代價曝光…GDP蒸發8.6%！伊朗戰事的帳單還沒算

以色列央行周一發布最新報告指出，受與哈瑪斯在加薩走廊近兩年的戰爭影響，在截至2025年的兩年間損失1,770億謝克爾（約570億美元），相當於全年國內生產毛額（GDP）的8.6%。數據顯示，以色列在持續衝突下所付出的經濟代價。

先說談好了再派人去談？川普談判特使飛巴基斯坦待命 伊朗按兵不動

美國和伊朗對於是否舉行談判出現各說各話的現象。英國泰晤士報23日披露，美國總統川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）已前往巴基斯坦，希望與德黑蘭當局進行面對面會談。不過，尚無任何跡象顯示，伊朗派出夠分量的人物到巴基斯坦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。