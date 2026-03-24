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川普說話不算話？ 伊朗2能源設施遭美以聯軍攻擊 民宅受損

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗中部城市伊斯法罕14日遇襲竄出濃煙。法新社
伊朗中部城市伊斯法罕14日遇襲竄出濃煙。法新社

英國獨立媒體中東之眼報導，美國總統川普23日宣布暫緩攻擊伊朗能源設施後，位於伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）與西南部的霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）的能源設施24日仍遭美國與以色列聯手攻擊。伊朗革命衛隊警告，將鎖定反擊以色列電廠及美軍基地設施。

中東之眼引述伊朗半官媒法斯通訊社報導，位於伊斯法罕北部卡維街（Kaveh Street）的一棟天然氣管理大樓與一座天然氣減壓站遭到攻擊，導致部分設施及附近多間住宅受損。

由於在襲擊前已先行採取預防性安全措施，包括讓該站停止運作，因此避免發生重大爆炸。

在霍拉姆沙赫爾，一枚發射物擊中一座天然氣管線站外圍區域。當地官員表示，事件未造成人員傷亡，能源供應也未中斷。

川普23日宣布對伊朗能源設施的攻擊暫緩5天，理由是雙方正進行「強而有力的談判」，且仍有可能達成協議。德黑蘭否認正與華府進行直接談判。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，若伊朗發電廠遭到攻擊，中東各地關鍵基礎設施恐面臨「不可逆的毀滅」。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也警告，任何報復行動都將包括以色列發電廠，以及為美軍區域基地供電的設施。

以色列 伊朗 美國

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