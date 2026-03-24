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川普警告伊朗！5天給「最後一次機會」實現和平

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普23日在馬里蘭州安德魯基地。美聯社
美國總統川普23日在馬里蘭州安德魯基地。美聯社

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普23日在田納西州曼菲斯（Memphis）一場打擊犯罪的活動發表談話，針對伊朗戰爭情勢釋出最新訊息，宣稱美方正評估是否能與伊朗達成一項「更廣泛的協議」，並強調伊朗在和平問題上「還有最後一次機會」，直言若能不必摧毀伊朗將是一件好事。

川普表示，美國與伊朗已談判很長一段時間，並觀察到這次伊朗態度稱，「他們是認真的」，他相信伊朗已同意不會擁有核武。他未說明美方目前究竟是與伊朗哪一方接觸，只說希望伊朗能把握這次機會，否則美國仍保留進一步軍事行動的選項。

川普表示，無論伊朗是否接受這項安排，結果都將讓美國與全世界更加安全，並稱這將讓地球成為「安全得多的星球」。

川普補充，原本打算24日攻擊伊朗部分發電廠，但他說「希望我們不必這麼做」。他並表示，將再給伊朗5天時間，觀察局勢發展，認為雙方最終很有可能達成有利的協議，「效果將和我們一路打到底、把那地方徹底摧毀一樣好」。

他還說：「如果可以不必摧毀伊朗，那會是好事，而非壞事。」

伊朗戰爭 以色列 伊朗

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