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傳川普政府屬意伊朗國會議長 視未來潛在合作人選

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
伊朗國會議長加利巴夫（ Mohammad Bagher Ghalibaf）。路透
伊朗國會議長加利巴夫（ Mohammad Bagher Ghalibaf）。路透

媒體今天引述兩名美國政府官員說法報導，川普政府正悄悄評估將伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為潛在的合作夥伴，甚至是未來的伊朗領袖。

路透社和新聞網站Politico報導指出，白宮內部至少有一部分人士認為，現年64歲、曾多次揚言要對美國及美國盟友進行報復的卡利巴夫是一位可以合作的夥伴，他能夠領導伊朗，並在戰爭的下一階段與川普政府進行談判。

但這兩位因討論內部思維而要求匿名的官員表示，白宮尚未準備好對任何特定人選做出承諾，希望能對多位候選人進行壓力測試，以尋找願意達成協議的人。

一名政府官員指出，卡利巴夫是熱門人選，但他同時警告說當局尚未做出任何決定：「他是最高層級的人選之一…但我們必須考驗他們，不能倉促行事。」

川普政府對於鎖定談判對象的興趣，顯示美方希望為迅速演變成棘手困局的伊朗問題尋找出路。這場衝突已撼動全球市場、推高油價，並再次引發對通膨的擔憂。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「這些是敏感的外交討論，美國不會透過新聞媒體進行談判。」

美國總統川普今天暗示，已與伊朗內部「非常可靠」的人物接觸，並表示在德黑蘭與華府進行外交談判期間，「將針對伊朗電廠與能源基礎設施的所有軍事打擊延後5天」。

川普的另一個重大關注焦點是經濟層面的石油。官員透露，川普不想摧毀伊朗的主要石油樞紐哈格島（Kharg Island），因為他希望伊朗下任領袖能達成類似與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）敲定的協議；羅德里格斯在委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕後接掌權力。

這名政府官員說：「這一切都是為了安插一個像委內瑞拉的羅德里格斯那樣的人。我們會說：『我們會讓你留在那裡，我們不會除掉你，但你要與我們合作，你要給我們一份好協議，一份關於石油的優先協議。』」

然而，白宮一些盟友認為，對於川普能像在美方抓捕馬杜洛後選擇羅德里格斯那樣挑選伊朗下任領袖的想法，現在仍為時過早，甚至有些天真。

一位與川普國安團隊關係密切的人士在獲准匿名坦率評論川普想法時表示：「這看起來像是在虛張聲勢，好像憑著空口就能讓事情成真。」

「如果談判正透過中間人進行，那是好事；他們開始思考如何擺脫困境，也是好事。但伊朗已經證明他們能承受打擊，並且仍然能給我們製造麻煩。他們不會就此屈服，把石油拱手讓給川普。」

另一位與白宮有聯繫的海灣地區官員則暗示，川普正在誇大談判進展，以便為自己設下的48小時最後通牒尋找下台階。川普曾在21日晚間威脅，如果伊朗今天不恢復開啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），他將轟炸伊朗發電廠。

這位因未獲授權公開發言而要求匿名的海灣官員說：「他肯定是在爭取時間，並試圖穩定市場。比較難判斷的是，他究竟是認真想找一個退場機制，還是他提出了不切實際的要求，好讓伊朗拒絕。」

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