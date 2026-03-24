以色列兩年戰爭代價曝光…GDP蒸發8.6%！伊朗戰事的帳單還沒算

CNN分析指出，美國總統川普23日在自己設下的48小時最後通牒只剩約12小時之際，突然宣布暫緩打擊伊朗能源設施。由於他再度選在美股開盤前釋出重大政策訊號，加上過去多次重要表態也常落在盤前、盤後或周末等敏感時點，外界因此質疑，川普在戰時的決策安排，是否也刻意配合市場節奏操作。

2026-03-24 09:35