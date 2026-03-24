快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列兩年戰爭代價曝光…GDP蒸發8.6%！伊朗戰事的帳單還沒算

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
以色列央行估算，兩年戰事已損失約570億美元，GDP蒸發8.6%，但與伊朗衝突的成本仍未納入。法新社
以色列央行估算，兩年戰事已損失約570億美元，GDP蒸發8.6%，但與伊朗衝突的成本仍未納入。法新社

以色列央行周一發布最新報告指出，受與哈瑪斯在加薩走廊近兩年的戰爭影響，在截至2025年的兩年間損失1,770億謝克爾（約570億美元），相當於全年國內生產毛額（GDP）的8.6%。數據顯示，以色列在持續衝突下所付出的經濟代價。

報告特別聚焦於2023年哈瑪斯突襲以色列後爆發、直至去年10月停火的加薩戰爭。研究結果也涵蓋同期在黎巴嫩境內的軍事行動，但尚未計入近期已進入第四周的美以對伊朗戰爭相關開支。在對伊朗的軍事行動中，以色列每日進行空襲，同時抵禦報復性攻擊。

報告並指出，2025年6月以色列與伊朗為期12天的衝突，造成經濟產出損失約占GDP的0.3%。

以色列內閣本月已批准修訂後的2026年國家預算，新增130億美元以支應戰爭開支。

以色列央行指出，戰爭打亂了原有的財政規劃。央行總裁Amir Yaron在記者會上表示，在當前衝突爆發前，原估今年經濟成長率為5.2%，赤字目標為3.9%，原本可望穩定債務占GDP的比率；但隨著赤字目標上調、成長預測可能下修，債務占GDP比率將上升。

以色列與哈瑪斯在加薩交戰約兩年，軍事行動重創這片沿海地帶，目前以軍控制當地約一半領土。

以色列央行研究人員估算，戰爭期間，對八個立場較為批判的歐盟成員國出口下滑，2024年減少10億美元，2025年減少15億美元；對其他國家的貿易則增加。央行指出，政治立場可能正影響出口規模。

黎巴嫩 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

中東戰爭最新進度一次看！川普伊朗各說各話 以色列總理表態了

中東戰爭第23天／以軍將擴大對真主黨地面行動 最新發展一次看

黎巴嫩總理控伊朗革命衛隊 指揮真主黨攻擊以色列

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣 專家：真正難關在戰後

相關新聞

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係

土耳其與伊朗同為中東重要國家，兩國的關係與外交政策長期受到中東政治局勢與美國中東政策的影響，在歷史上經歷了多次合作與競爭的時期。回顧兩國關係，自1639年的《卡斯爾希林條約》（Kasr-ı Şirin Antlaşması）以來，兩國就未曾直接發生衝突，反而在區域政治角力中成為彼此不可或缺的棋子。

川普說話不算話？ 伊朗2能源設施遭美以聯軍攻擊 民宅受損

英國獨立媒體中東之眼報導，美國總統川普23日宣布暫緩攻擊伊朗能源設施後，位於伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）與西南部的霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）的能源設施24日仍遭美國與以色列聯手攻擊。伊朗革命衛隊警告，將鎖定反擊以色列電廠及美軍基地設施。

川普警告伊朗！5天給「最後一次機會」實現和平

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普23日在田納西州曼菲斯（Memphis）一場打擊犯罪的活動發表談話，針對伊朗戰爭情勢釋出最新訊息，宣稱美方正評估是否能與伊朗達成一項「更廣泛的協議」，並強調伊朗在和平問題上「還有最後一次機會」，直言若能不必摧毀伊朗將是一件好事。

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

CNN分析指出，美國總統川普23日在自己設下的48小時最後通牒只剩約12小時之際，突然宣布暫緩打擊伊朗能源設施。由於他再度選在美股開盤前釋出重大政策訊號，加上過去多次重要表態也常落在盤前、盤後或周末等敏感時點，外界因此質疑，川普在戰時的決策安排，是否也刻意配合市場節奏操作。

以色列兩年戰爭代價曝光…GDP蒸發8.6%！伊朗戰事的帳單還沒算

以色列央行周一發布最新報告指出，受與哈瑪斯在加薩走廊近兩年的戰爭影響，在截至2025年的兩年間損失1,770億謝克爾（約570億美元），相當於全年國內生產毛額（GDP）的8.6%。數據顯示，以色列在持續衝突下所付出的經濟代價。

先說談好了再派人去談？川普談判特使飛巴基斯坦待命 伊朗按兵不動

美國和伊朗對於是否舉行談判出現各說各話的現象。英國泰晤士報23日披露，美國總統川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）已前往巴基斯坦，希望與德黑蘭當局進行面對面會談。不過，尚無任何跡象顯示，伊朗派出夠分量的人物到巴基斯坦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。