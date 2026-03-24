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先說談好了再派人去談？川普談判特使飛巴基斯坦待命 伊朗按兵不動

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（左）2025年5月在白宮與他委任的中東特使威科夫（右）握手。路透
美國總統川普（左）2025年5月在白宮與他委任的中東特使威科夫（右）握手。路透

美國和伊朗對於是否舉行談判出現各說各話的現象。英國泰晤士報23日披露，美國總統川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）已前往巴基斯坦，希望與德黑蘭當局進行面對面會談。不過，尚無任何跡象顯示，伊朗派出夠分量的人物到巴基斯坦。

川普一面恫嚇一面釋出和談訊號，關鍵在於無法完全掌控荷莫茲海峽，伊朗很清楚這點，所以不肯放鬆戒備，也不相信華府的和談提議。畢竟，最高領袖哈米尼就是在限核談判期間被斬首，甚至整個領導階層都受到重創。川普為了平抑油價，只能先讓局勢降溫，至少表面上要做出姿態。

「我想說的是，我們現在正處在一個很有機會達成協議的關鍵時刻，」川普23日在登上空軍一號、準備前往田納西州曼非斯參加活動前表示。「如果我要下注，我押會談成。但我還是要說，我不做任何保證。」

被川普陣營視為可能代表德黑蘭出面溝通的人選、伊朗國會議長加里巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）強烈否認任何形式的談判，不論是直接或間接接觸。

加里巴夫在X平台發文表示：「我方未與美國進行任何談判，所謂消息是用來操縱金融與石油市場的假新聞，也是為了讓美國與以色列擺脫當前的泥淖。」他並補充，伊朗要對「侵略者進行全面且令其悔恨的懲罰」。

以色列 伊朗

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