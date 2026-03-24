快訊

下葬61年祖母未腐反成蔭屍 命理師：會「吃子孫」影響後代運勢

47歲孫芸芸當外婆了！26歲愛女未婚生子 她親赴澳洲陪產

美FCC出重拳！禁止進口外國製路由器 台廠恐遭波及

聽新聞
0:00 / 0:00

川普喊有共識卻被伊朗打臉！專家評羅生門：恐是虛晃一招

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普23日搭乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地後揮手致意。美聯社美聯社
美國總統川普23日搭乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地後揮手致意。美聯社美聯社

美國總統川普周一（23日）在社群平台Truth Social發文表示，在與伊朗當局進行對話後，他已下令美軍暫緩對伊朗電廠與能源基礎設施的攻擊，為期五天。他隨後在接受CNBC主持人Joe Kernen電話訪問時表示：「我們非常希望能與伊朗達成協議。」但並未說明參與者、時間與地點。

伊朗國營媒體在Telegram上引述一位不具名的「高層安全官員」說法，駁斥川普關於對話的描述，表示華盛頓與德黑蘭之間並未進行任何直接或間接的談判。該官員表示：「沒有談判，也不存在談判。用這種心理戰的方式，荷莫茲海峽不會恢復戰前狀態，能源市場也不會有和平。」

川普反駁稱，美國與伊朗「進行了非常、非常有力的的對話」，並已達成「重大共識」，其中包括伊朗「絕不會擁有核武器」。

川普在佛羅里達州棕櫚灘向記者表示，他的女婿庫許納與美國特使威科夫於周日晚間參與了與伊朗一位「高層人士」的會談。但此人並非最高領袖穆吉塔巴。

他指出：「他們非常渴望達成協議，我們也希望達成協議。今天我們可能會透過電話再談，因為他們要出來似乎不太方便。但我們很快、很快就會見面。」

川普表示，若這五天暫緩攻擊期間進展順利，雙方最終可能「解決這個問題」，否則「我們就只能繼續全力轟炸」。

川普也認為，以色列對於目前與伊朗的進展會「非常滿意」。他還提到，若情況順利，荷莫茲海峽「很快就會重新開放」。當被問到誰將控制該海峽時，川普表示可能由他與「那位阿亞圖拉」共同控制，並暗示此舉將是「非常嚴肅形式的政權更替」的一部分。

川普在與Kernen的訪談中進一步表示，與伊朗當局的討論「非常激烈」，他仍對達成實質成果抱持希望。Kernen轉述，川普在訪談中還強調，當前伊朗發生的事態可以稱為「政權更替」。

白宮並未立即回應CNBC對於對話細節的進一步詢問，也未對伊朗否認談判的說法做出回應。

曾在川普首個任期內於白宮國家安全委員會任職的佛萊茲表示，有關達成協議的說法「可能只是總統的虛晃一招」。不過，現任美國優先政策研究所副主席的佛萊茲也表示，他「看好這將成為大規模軍事行動走向結束的開端」。

以色列 伊朗

延伸閱讀

中東戰爭最新進度一次看！川普伊朗各說各話 以色列總理表態了

川普稱若達協議將接收伊朗濃縮鈾 共管荷莫茲海峽

川普稱與德黑蘭當局對話 伊朗國會議長否認談判

川普暫停攻擊 喊五天內可能結束戰爭 伊朗：未接觸談判

相關新聞

川普喊有共識卻被伊朗打臉！專家評羅生門：恐是虛晃一招

美國總統川普周一（23日）在社群平台Truth Social發文表示，在與伊朗當局進行對話後，他已下令美軍暫緩對伊朗電廠與能源基礎設施的攻擊，為期五天。他隨後在接受CNBC主持人Joe Kernen電話訪問時表示：「我們非常希望能與伊朗達成協議。」但並未說明參與者、時間與地點。

中東戰爭最新進度一次看！川普伊朗各說各話 以色列總理表態了

紐約時報報導，美國總統川普23日稱美伊朗正進行談判，將暫緩5天攻擊伊朗電廠。伊朗則否認美方說法，指責川普散播假新聞；以色列總理內唐亞胡表態，美伊達成協議前，將持續轟炸伊朗及其區域代理勢力。德黑蘭隨後發射多枚飛彈襲擊以色列。美國、伊朗對談判一事各說各話，使中東戰爭能否迅速結束變得不明朗。

拒鄰國斡旋…伊朗掐荷莫茲咽喉 損失慘仍堅不屈服

華盛頓郵報報導，美國、以色列與伊朗戰事進入第四周，伊朗損失慘重拒絕屈服，也不接受斡旋方提出的外交退場方案，原因之一是不願重演去年六月倉促停火後的局面。支撐伊朗強硬態度的關鍵籌碼，就是對荷莫茲海峽的掌控能力。

以軍狂炸…德黑蘭大停電 矢言回轟以牙還牙

以色列軍方廿三日對伊朗發動新一波空襲，伊朗首都德黑蘭多個地區傳出劇烈爆炸聲並停電。此前川普威脅摧毀伊朗發電廠，伊朗人憂心全國恐陷入黑暗。伊朗革命衛隊聲明若電廠遇襲將以牙還牙反擊，而半官方的法斯通訊社並公布一份潛在攻擊清單。

川普暫停攻擊 喊五天內可能結束戰爭 伊朗：未接觸談判

美國總統川普表示，隨著美國和伊朗的停火談判展開，將暫緩攻擊該國發電廠和能源設施。儘管伊朗國營媒體否認曾與美方會談，譏諷川普因害怕伊朗報復而退縮，但川普告訴福斯等多家媒體，美伊真的有談判，如果雙方交流「進展順利」，這場戰爭可能會在未來五天內結束。

川普縮手 轟伊朗電廠延後5天

美國總統川普廿三日表示，正與伊朗進行談判，雙方已就美國接管伊朗核原料等重大問題達成共識，因此將把攻擊伊朗電廠和能源設施時間延後五天。伊朗國營媒體否認曾與美方會談，譏諷川普因害怕伊朗報復而退縮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。