中東戰爭最新進度一次看！川普伊朗各說各話 以色列總理表態了

紐約時報報導，美國總統川普23日稱美伊朗正進行談判，將暫緩5天攻擊伊朗電廠。伊朗則否認美方說法，指責川普散播假新聞；以色列總理內唐亞胡表態，美伊達成協議前，將持續轟炸伊朗及其區域代理勢力。德黑蘭隨後發射多枚飛彈襲擊以色列。美國、伊朗對談判一事各說各話，使中東戰爭能否迅速結束變得不明朗。

美國：美伊談判中 傳設定4月9日為終戰日

川普23日在真實社群發文，稱正與伊朗進行談判，雙方就美國接管伊朗核原料等重大問題達成共識，因此將把攻擊伊朗電廠和能源設施時間延後5天。

伊朗官媒將川普聲明解讀為美方退讓訊號。

以色列新消息報電子媒體Ynet引述一名以色列官員稱，華府將4月9日設為終戰日，美國與伊朗預計本周稍晚可能在巴基斯坦展開接觸。

耶路撒冷郵報引一名消息人士稱，美軍增兵中東的部署「正按計畫進行中」。這波部署包括約2500名陸戰隊員、2000名海軍人員、3艘兩棲艦，以及3000名傘兵。

美軍中央司令部23日表示，自2月28日對伊朗展開軍事行動至今，已打擊伊朗境內逾9000個目標，並損壞或擊沉140多艘伊朗海軍艦艇。

伊朗：伊美談判是假新聞 預告對以色列、美盟友特別行動

CNN報導，伊朗半官方法斯通訊社23日引述伊朗消息人士報導，德黑蘭正準備行動方案，可能鎖定特拉維夫及美國在中東的部分盟友。

每日郵報也引述伊朗官媒稱，伊朗23日晚間正規畫針對美以的特殊行動計畫，並稱此舉將「徹底抹去侵略者腦中對談判的希望」。

衛報報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）23日指控川普說法是「假新聞」，伊美之間並未進行任何談判，「假新聞只是用來操縱金融與石油市場，試圖讓美國與以色列擺脫陷入的泥淖」。

紐時則引述4名伊朗官員稱，川普及其女婿庫許納對話的對象正是卡利巴夫。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的資深軍事顧問雷查伊（Mohsen Rezaei）表示，這場戰爭將持續至德黑蘭獲得損失賠償為止。

伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）23日表示，德黑蘭當局完全掌控波斯灣、荷莫茲海峽和阿曼的領海，「不需要布設水雷」彰顯自身立場。

以色列：美伊達成協議前將續轟伊朗

耶路撒冷郵報報導，以色列總理內唐亞胡23日聲明，川普認為以色列、美國能和伊朗達成聯合協議，而若美伊進入和談將保障以色列利益，「我們會在所有情況下保障自身的關鍵利益」。

內唐亞胡強調，在達成協議前，以色列將持續轟炸伊朗及伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨。