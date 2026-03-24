伊朗聲稱無須布雷波斯灣 警告外國勢力別干涉
伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）今天表示，德黑蘭當局「完全」掌控波斯灣、荷莫茲海峽和阿曼的領海，憑藉著足夠優勢與實力，因此無須在波斯灣布設水雷。
佐法哈里透過當地媒體發表談話：「伊朗伊斯蘭共和國對於波斯灣（Persian Gulf）地區、阿曼領海及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擁有完全且強大的掌控權。」
佐法哈里還說：「因此，憑藉足夠的優勢與實力，無須在波斯灣布雷，而且我們會視情況採取一切可能手段以確保安全。」
他更提到，伊朗武裝部隊有能力確保波斯灣安全，並警告這個區域以外的各國「無權干涉該地區」。
美國上個月底聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引爆了席捲中東地區的戰火。
美國有線電視新聞網（CNN）本月稍早引述消息人士的說法報導，伊朗已經布設水雷於荷莫茲海峽。
荷莫茲海峽是重要的能源貿易要道，全球大約1/5原油都要經過該水道。
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