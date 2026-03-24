川普稱與德黑蘭當局對話 伊朗國會議長否認談判

美國總統川普聲稱，美方與伊朗的談判在多項重大議題取得共識，並可能於5天內達成協議，但伊朗國會議長卡利巴夫今天否認曾跟美國進行談判。

美聯社報導，卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）於社群媒體X平台發文寫道：「沒有跟美國談判，假新聞被用來操縱金融和石油市場，並擺脫美國及以色列深陷的泥淖。」

他還表示，伊朗民眾要求對「侵略者實施徹底且令其悔恨的懲罰」，全體官員將堅定支持最高領袖和人民，直至實現這項目標。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引爆了席捲中東地區的戰火。

川普（Donald Trump）稍早指出，伊朗渴望達成協議，美國特使跟對方一位「備受尊敬的」領導人進行對話。

川普更提到，美國與伊朗談判在「多項重大議題取得共識」，談判結果必須是德黑蘭當局放棄核武野心及濃縮鈾庫存，且可能於5天內敲定協議。

稍早有以色列媒體引述以國官員說法報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（JaredKushner）的談判對象就是卡利巴夫。