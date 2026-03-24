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拒鄰國斡旋…伊朗掐荷莫茲咽喉 損失慘仍堅不屈服

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
伊朗掌控荷莫茲海峽。 （路透）
伊朗掌控荷莫茲海峽。 （路透）

華盛頓郵報報導，美國以色列伊朗戰事進入第四周，伊朗損失慘重拒絕屈服，也不接受斡旋方提出的外交退場方案，原因之一是不願重演去年六月倉促停火後的局面。支撐伊朗強硬態度的關鍵籌碼，就是對荷莫茲海峽的掌控能力。

美國與以色列二月底聯合對伊朗展開軍事行動，迄今打擊逾一萬五千個目標，不僅斬首最高領袖哈米尼，光是過去七天便擊殺至少四名伊朗高層，戰事至今超過一千二百名平民罹難，衝突擴大到中東能源基礎設施

損失慘重的伊朗拒絕退讓，反而升高對鄰國的攻擊，因為伊朗相信控制荷莫茲海峽製造全球經濟痛苦，能逼使川普政府退讓。

一名伊朗外交官說，「我們單獨面對史上最強大的軍事超級強權」，伊朗封鎖荷莫茲海峽，要讓戰爭「極其昂貴」。阿拉伯與歐洲官員指出，伊朗領導層把控制海峽並撐住美以攻勢，視為一種短期勝利。

一名歐洲外交官說，對伊朗而言，只要政權仍在，就能透過區域威脅與油氣價格撼動國際，這本身就被視為一種勝利，目前看不出伊朗承受到足以坐上談判桌的壓力。

華郵指出，卡達與阿曼上周曾出面斡旋停火，但遭伊朗拒絕，表明只有美國與以色列先停止攻擊才願意接觸。

消息人士指出，伊朗不願重演去年六月倉促停火舊事，堅持華府必須提出「互不侵犯」保證，甚至包括戰損賠償，否則不會停止攻擊美國利益。伊朗外交官警告，若戰事持續升高，「將成為美國陷入泥淖的開端，現在已沒有其他退路」。

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