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以軍狂炸…德黑蘭大停電 矢言回轟以牙還牙

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
德黑蘭一棟建築遭空襲炸毀。 （路透）
德黑蘭一棟建築遭空襲炸毀。 （路透）

以色列軍方廿三日對伊朗發動新一波空襲，伊朗首都德黑蘭多個地區傳出劇烈爆炸聲並停電。此前川普威脅摧毀伊朗發電廠，伊朗人憂心全國恐陷入黑暗。伊朗革命衛隊聲明若電廠遇襲將以牙還牙反擊，而半官方的法斯通訊社並公布一份潛在攻擊清單。

以軍廿三日表示，對伊朗首都德黑蘭心臟地帶發動「大規模」空襲，並稱攻擊目標為「恐怖基礎設施」。此外，以色列也宣布已批准擴大對黎巴嫩真主黨的攻擊計畫，外界憂心以軍可能發動大規模地面入侵。

以軍空襲伊朗之際，伊朗也向以色列發射飛彈。以軍表示正攔截這些攻擊，稱在特拉維夫上空擊落伊朗發射的集束彈頭飛彈。在中東其他地方，阿聯和巴林都傳出繼續遭伊朗空襲。

美軍中央司令部司令古柏廿三日稍早接受倫敦「伊朗國際」電視台訪問表示，伊朗正從人口稠密地區發射飛彈與無人機，並暗示這些地區恐成為攻擊目標。他向伊朗民眾喊話，稱「目前應留在室內」。

美國總統川普廿一日威脅伊朗必須在四十八小時內重新開放荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗各地發電廠。川普廿三日又發文說，正在和伊朗談判，因此將把攻擊時間延後五天。

紐約時報報導，川普先前曾對伊朗人民喊話稱，援助即將到來，並鼓勵民眾起義；如今卻威脅摧毀發電廠，讓部分伊朗人批評，這無異於「要把伊朗打回石器時代」。

德黑蘭民眾法提說，「切斷電力等同切斷生命線」，衝擊將波及銀行、供水、醫療、通訊以及呼吸器、洗腎機等維生設備。伊朗民眾說，若美國真的摧毀基礎設施，可能激起更多人站到保衛國家一邊。德黑蘭律師博哈尼說，攻擊電廠恐適得其反，反壯大政府與反戰陣營。

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