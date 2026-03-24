川普縮手 轟伊朗電廠延後5天

美國總統川普廿三日表示，正與伊朗進行談判，雙方已就美國接管伊朗核原料等重大問題達成共識，因此將把攻擊伊朗電廠和能源設施時間延後五天。伊朗國營媒體否認曾與美方會談，譏諷川普因害怕伊朗報復而退縮。

川普廿三日發文說，過去二天，美國和伊朗已就徹底解決雙方在中東的敵對行動，進行非常良好且富有成效的對話。川普說，鑒於這些深入、詳細和富建設性對話的基調和氛圍，以及本周將繼續進行對話，他已指示「戰爭部（國防部）」暫緩對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊，為期五天，但這「取決於進行中的會議和討論成功與否」。

路透廿三日報導，伊朗多家國營媒體引述官員報導，美伊並無直接溝通，也沒透過中間方對話，川普是聽到伊朗將以西亞所有發電廠作為報復攻擊目標，因此退縮。

美特使與庫許納與伊會談

伊朗外交部也發表聲明否認與川普談判，但提到有一些旨在緩和緊張局勢的「區域倡議」。伊朗外交部說，伊朗「堅持其立場，即在通過戰爭實現伊朗目標之前，拒絕任何形式談判」，並稱川普的說法是為了「壓低能源價格，為實施軍事計畫爭取時間」。

儘管伊朗否認談判，川普廿三日仍在西棕櫚灘機場對記者表示，在廿二日晚間的會談中，美方與伊朗已在「多項重大議題達成共識」。川普說，伊朗主動發起對話，「我會說會談進行得非常順利。如果他們能持續推進，將能結束那個問題、那場衝突。」

川普表示，他的特使威科夫與女婿庫許納參與討論，但對於美方與誰對話，他說得相對模糊，只提到對方是「受人尊敬」的領導人，但並非伊朗最高領袖穆吉塔巴。

川普表示：「他們非常希望達成協議，我們也希望」，他說廿三日將有更多通話，之後「很快」會進行面對面會談。

他說：「我們設定了一個五天的觀察期，看看情況如何。如果進展順利，我們就會解決這個問題；否則，我們就會繼續猛烈轟炸。」

川普表示，任何協議都必須要求伊朗不得取得核武，「我們希望看到沒有核彈、沒有核武」，美國也將接管伊朗的高濃縮鈾，「那些核原料，我們會要。我認為我們會得到，而且我們已就此達成共識」。

布倫特原油期貨應聲下挫

川普發文表示將延後五天打擊伊朗電廠，布倫特原油期貨應聲下挫逾百分之十四至每桶九十六美元；伊朗發聲明否認和川普談判後，油價跌幅隨之縮小。

川普先前在美東時間廿一日晚間近八時對伊朗下達四十八小時通牒，要求重新開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗電廠和能源設施。伊朗強硬拒絕，威脅若電廠遇襲，將鎖定以色列電廠和中東國家供電給美軍基地的電廠，展開對等報復行動，並徹底封鎖荷莫茲海峽。伊朗國會議長說，持有美國公債的金融機構同樣將被視為攻擊目標。

美國新聞網站Axios報導，外傳美國正考慮派出地面部隊，占領或封鎖伊朗主要石油出口樞紐哈格島，以施壓伊朗重新開放荷莫茲海峽。伊朗國防委員會廿三日發表聲明說：「任何企圖攻擊伊朗沿海或島嶼的行為，都將導致波斯灣所有航道被各類海上水雷封鎖，包括可從海岸投放的漂浮式水雷。」伊朗並重申，非交戰國家只有透過與伊朗協調才能通過荷莫茲海峽。