川普暫停攻擊 喊五天內可能結束戰爭 伊朗：未接觸談判

美國總統川普表示，隨著美國和伊朗的停火談判展開，將暫緩攻擊該國發電廠和能源設施。儘管伊朗國營媒體否認曾與美方會談，譏諷川普因害怕伊朗報復而退縮，但川普告訴福斯等多家媒體，美伊真的有談判，如果雙方交流「進展順利」，這場戰爭可能會在未來五天內結束。

川普23日發文表示，美伊雙方「過去兩天已就中東敵對行動、全面且徹底的解決方案，進行非常良好且具建設性的對話」，「我已指示戰爭部，對伊朗發電廠與能源基礎設施的任何及所有軍事打擊延後五天」，具體將取決於當前會談和磋商能否取得成功。川普也說，本周將持續與伊朗對談。

不過，伊朗媒體隨後表示，該國未與川普談判。伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）引述該國資深官員表示，該國未與川普直接或間接談判，並說川普退縮，是因為聽到伊朗放話，要鎖定所有西亞的發電廠，並說伊朗繼續捍衛自己。

伊朗外交部也發表聲明否認與川普談判，但提到有一些旨在緩和緊張局勢的「區域倡議」。伊朗外交部說，伊朗「堅持其立場，即在通過戰爭實現伊朗目標之前，拒絕任何形式談判」，並稱川普說法是為了「壓低能源價格，為實施軍事計畫爭取時間」。

儘管伊朗出面否認，美股三大指數23日早盤仍大漲，道瓊工業指數揚升逾900點，台積電（2330）ADR漲逾3%。

川普此前發出最後通牒，要求伊朗在48小時內（期限是美東時間23日晚間7時44分，相當於台灣時間24日上午7時44分）「全面開放」荷莫茲海峽，否則美國和以色列將開始轟炸伊朗的發電廠。以色列軍方稍早也表示，正鎖定伊朗基礎設施，但是細節不詳。

伊朗則矢言打擊波灣地區的能源、資訊科技與海水淡化設施，並威脅「徹底」關閉荷莫茲海峽，並在其中布雷。伊朗國家國防委員會23日表示，若該國海岸線再遭攻擊，將在「整個波斯灣」布雷。