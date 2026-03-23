川普：和談若奏效 荷莫茲海峽將迅速重啟美伊共同控制

美國總統川普23日告訴記者，美國與伊朗進行談判，雙方在許多方面達成共識，並說倘若奏效，荷莫茲海峽很快就會重啟，或許會由他與伊朗最高領袖共同控制。

川普表示，美國正與伊朗頭號人物對話，但並非最高領袖穆吉塔巴。他說伊朗「非常想達成協議」，並表示兩國也許很快會進行電話熱線，若能和談，不只是伊朗的新開始，也有助中東。但他同時強調，希望確定伊朗沒有核武，不保證能敲定協議。

伊朗媒體則強烈否認與川普直接或間接溝通，稱此為「心理戰」。

對於伊朗媒體否認兩國有接觸一事，美國總統川普向福斯商業台（Fox Business）表示，不清楚他們在說什麼，最近一次與伊朗會談是在昨晚進行。

川普告訴福斯，美方是由特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）和伊朗對口官員交涉。