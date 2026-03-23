川普暫緩攻擊伊朗電網 傳土耳其等3國居中斡旋

美國總統川普今天表示，已下令將對伊朗發電廠的所有軍事打擊行動延後5天，此舉發生在衝突進入第4週、軍事行動升級最後期限前的數小時。據傳有3個國家在美伊之間居中斡旋。

路透社報導，川普（Donald Trump）今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，美國與伊朗在過去兩天進行了「非常良好且富有成效」的對話，內容關於「全面且徹底解決中東敵對行動」。

他在這則通篇以大寫字母書寫的貼文中表示，他已指示戰爭部暫緩打擊行動，以待談判結果。

川普隨後又透過電話接受法新社簡短訪問，表示伊朗局勢「進展非常順利」。

不過，在川普發文後，伊朗法斯通訊社（Fars NewsAgency）隨即反駁強調，德黑蘭與華府之間並無任何直接或透過中間人的溝通。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）也報導，伊朗外交部否認川普稱美伊在談判的說法，表示川普言論旨在努力降低能源價格並爭取時間，以實施其軍事計畫。

但伊朗外交部同時提到，區域內有一些國家採取措施，來緩和緊張局勢。

美國媒體Axios記者芮維（Barak Ravid）指出，土耳其、埃及與巴基斯坦已分別會晤白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）及伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）。

芮維引述一名不具名美國消息人士說，相關討論聚焦於結束戰爭，並解決所有懸而未決的問題。

白宮對於會談內容、參與成員或舉行地點則未予回應。