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以軍誤擊致農民身亡 以黎衝突首傳以色列平民罹難

中央社／ 耶路撒冷23日綜合外電報導

以色列軍方今天證實，以軍部隊誤射砲彈、造成以黎邊境附近1名以色列農民身亡。這是以色列與黎巴嫩發生邊境衝突後，首度傳出以色列平民罹難。

路透社報導，受害者是60歲以色列平民莫斯科維茨（Ofer Moskovitz），他是以色列屯墾區米斯加夫安（Misgav Am）鎮一名酪梨農。他上週接受路透社採訪時透露，「每隔5分鐘就會聽到爆炸聲」，並對以黎邊境戰事感到憂心忡忡。

軍方昨天首次披露這起誤擊事件時，一開始歸咎於黎巴嫩的跨境攻擊。

以色列近來對黎巴嫩發動大型地面和空中攻勢，目標是剷除伊朗支持的強大民兵組織真主黨（Hezbollah）。

美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗，數日後真主黨對以色列發動攻擊，強調此次攻擊是針對以色列暗殺伊朗前最高領袖哈米尼（Khamenei）及持續侵犯黎巴嫩領土的回應。

以軍發表聲明中指出，當時部隊開火支援在黎巴嫩南部作戰的軍人，卻出現「重大問題與作戰失誤」。

聲明指出，「砲擊是在錯誤角度下發射，也未遵守相關規範。因此，5枚砲彈落在米斯加夫安山脊上，偏離原本瞄準的敵方目標。」

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