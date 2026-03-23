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川普：不清楚伊朗在說什麼 美伊昨晚進行會談 「這時」將達成協議

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

對於伊朗媒體否認美伊兩國有接觸一事，美國總統川普23日向福斯商業台（Fox Business）表示，不清楚他們在說什麼，最近一次與伊朗會談是在昨晚進行。

川普告訴福斯，美方是由特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）和伊朗對口官員交涉。

川普還說，可能五天或更快與伊朗達成協議。

川普同日稍早透過社群平台以及向財經媒體CNBC表示，美國與伊朗之間進行了良好且卓有成效的對話，他已下令美軍延後對伊朗電廠及能源基礎設施的一切軍事打擊行動，為期五天。

伊朗半官方的法斯通訊社立即引述消息人士透露，美伊並無直接溝通，也沒透過中間方對話，川普是聽到伊朗將以西亞所有發電廠為攻擊目標，因此退縮。

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