伊朗官媒：美伊未直接或間接對話 川普因伊朗威脅「縮了」

美國總統川普23日發文稱，美國近日已與伊朗對話，將延後襲擊伊朗能源基礎設施5天。路透23日報導，伊朗國營媒體法斯通訊社引述消息人士透露，美伊並無直接溝通，也沒透過中間方對話，川普是聽到伊朗將以西亞所有發電廠為攻擊目標，因此退縮。

川普甫於美東時間23日上午在真實社群發文說，過去2天，美伊已就徹底解決雙方在中東的敵對行動，進行非常良好且富有成效的對話，且鑒於這些深入、詳細和富建設性對話的基調和氛圍，以及本周將繼續進行的對話，他已指示五角大廈延後對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊，為期5天，但這取決於進行中的會談成功與否。

川普21日晚間才在社媒說，若伊朗未在48小時內，完全開放荷莫茲海峽，「美國將攻擊其各地的發電設施並予以摧毀，而且將從規模最大的一座開始！」伊朗伊斯蘭革命衛隊23日則說，若伊朗電力設施遇襲，將鎖定以色列電廠和供電給美軍駐中東基地的中東國家電廠，展開對等報復行動。