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TACO來了！川普指示延後攻擊 油價暴跌、美股期指暴漲
美國總統川普表示，已指示美軍，將對伊朗發電廠與能源基礎設施的所有打擊行動延後五天，布蘭特原油期貨應聲下挫逾14%至每桶96美元；西德州中級原油（WTI）同步走低，歐洲天然氣價格大跌。
美股道瓊期指大漲2.56%，報47,069；標普500期指上漲2.43%，報6,718.50。
川普23日在Truth Social發文表示，「我很高興地報告，美國和伊朗過去兩天已就中東敵對行動、全面且徹底的解決方案，進行非常良好且具建設性的對話」。
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