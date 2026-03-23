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伊朗官媒：美伊未直接或間接對話 川普因伊朗威脅「縮了」

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TACO來了！川普指示延後攻擊 油價暴跌、美股期指暴漲

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普23日在社群平台Truth Social上說，對伊朗能源設施和電廠的攻擊將延後五天，消息激勵美股期指大漲，道瓊盤前漲逾1,000點，油價也大跌。歐新社
美國總統川普23日在社群平台Truth Social上說，對伊朗能源設施和電廠的攻擊將延後五天，消息激勵美股期指大漲，道瓊盤前漲逾1,000點，油價也大跌。歐新社

美國總統川普表示，已指示美軍，將對伊朗發電廠與能源基礎設施的所有打擊行動延後五天，布蘭特原油期貨應聲下挫逾14%至每桶96美元；西德州中級原油（WTI）同步走低，歐洲天然氣價格大跌。

美股道瓊期指大漲2.56%，報47,069；標普500期指上漲2.43%，報6,718.50。

川普23日在Truth Social發文表示，「我很高興地報告，美國和伊朗過去兩天已就中東敵對行動、全面且徹底的解決方案，進行非常良好且具建設性的對話」。

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