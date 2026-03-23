川普：過去2天與伊朗進行良好對話 延後5天打擊能源設施

美國總統川普23日在真實社群發文說，過去2天，美國和伊朗已就徹底解決雙方在中東的敵對行動，進行非常良好且富有成效的對話。川普還說，鑒於這些深入、詳細和富建設性對話的基調和氛圍，以及本周將繼續進行的對話，他已指示五角大廈暫緩對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊，為期5天，但這「取決於進行中的會議和討論成功與否」。

川普21日晚間才在社媒說，若伊朗未在48小時內，完全開放荷莫茲海峽，「美國將攻擊其各地的發電設施並予以摧毀，而且將從規模最大的一座開始！」