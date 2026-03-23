日本外相：暫不與伊朗協商先讓日本船隻通過

伊朗外交部長阿拉奇先前表示，已準備好讓日本相關船隻通過荷莫茲海峽。不過，日本外務大臣茂木敏充表示，日本「尚未考慮」與伊朗協商，以率先讓日本相關船隻通過這條水道。

法新社報導，日本的原油大多從中東地區進口，並經過能源運輸要道荷莫茲海峽。伊朗為了報復美國與以色列的攻擊，幾乎已關閉這條水道，使依賴這條航道的國家紛紛尋求替代路線並動用石油儲備。

茂木昨天在日本富士電視台的節目被問及日本是否會與伊朗交涉，以先讓日本船隻通過荷莫茲海峽時回應「目前，我們並未考慮此事」，就此否認。

茂木上節目受訪之前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）本月20日接受日本共同社電話訪問時說道，德黑蘭當局已準備好讓日本船隻通過荷莫茲海峽，正在與日本協商相關事宜。

他也告訴共同社，以伊朗的角度而言，荷莫茲海峽並未被封鎖，並稱伊朗已經準備好替數個國家如日本提供安全的航道，若他們與德黑蘭當局合作。

茂木與阿拉奇曾在本月17日通話，不過茂木在富士電視台的節目表示，對方並未提及協助日本船隻一事。

茂木表示，「航行安全極為重要，我們談的就是這點」。

日本政府上週已開始釋出戰略石油儲備，整體計畫合計將釋出約45天份儲備（約8000萬桶），規模為歷來最大。