伊朗聲稱美軍戰機遭攻擊墜毀科威特 美國未證實

印度經濟時報報導，伊朗官媒稱一架美軍戰機在科威特墜毀，儘管美國和科威特當局未立即證實這個消息。伊朗國營電視台Press TV援引伊拉克電視台Al-Ahd的說法，稱這架戰機墜毀前可能遭到攻擊。

Press TV在23日於社群媒體X寫道：「一架美軍戰機據稱墜毀科威特。Al-Ahd電視台指出，這架戰機在數分鐘前被擊中並墜毀。」

經濟時報指出，美國和科威特官員尚未證實這起事件，相關細節仍不明。

美國中央司令部（CENTCOM）稍早在X發文駁斥美軍戰機遭伊朗擊落的多種說法，稱這些說法不實。中央司令部表示，美軍「史詩怒火行動」已執行超過8000次作戰飛行，沒有任何戰機遭伊朗軍隊擊落。