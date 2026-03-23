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川普對伊朗發最後通牒 陸外交部強烈呼籲當事人「停止軍事行動」
針對美國總統川普對伊朗發出最後通牒，警告伊朗要重開荷莫茲海峽，否則基礎設施將被摧毀。大陸外交部稱，中方強烈呼籲當事人立即停止軍事行動。
據央視新聞報導，3月23日，大陸外交部發言人林劍在例行記者會上，被問到美國總統川普當地時間21日晚間向伊朗發出最後通牒，要求後者在48小時內重新開放荷莫茲海峽，否則將面臨能源基礎設施被摧毀的風險。中方有何評論？
林劍表示，如果戰事持續擴大，局勢再升級，整個地區將陷入不可收拾的局面。中方強烈呼籲當事人立即停止軍事行動，「不要讓這場本就不該開始的戰爭再繼續下去」。
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