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川普揚言打擊伊朗電廠 俄外交部盼美有「常識」、勿攻核電廠

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗的布什爾核電廠，圖為衛星公司Planet Labs PBC的衛星影像，攝於2025年12月7日。美聯社
伊朗的布什爾核電廠，圖為衛星公司Planet Labs PBC的衛星影像，攝於2025年12月7日。美聯社

美國總統川普21日揚言，若伊朗不在48小時內全面開放荷莫茲海峽，美國將打擊並摧毀伊朗多座發電廠，且將從最大電廠下手。路透23日引述俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，俄國外交部說，俄方希望美國能有「常識」，不要威脅打擊伊朗布什爾（Bushehr）核電廠。

布什爾核電廠位於波斯灣沿岸，使用俄國供應的核燃料。該電廠附近地區本月稍早曾受飛彈襲擊，未造成損害或人員傷亡。伊朗已將此通報國際原子能總署（IAEA）。IAEA署長葛羅西呼籲各方保持最大克制，以避免核事故風險。

另外，對川普施壓伊朗重新開放荷莫茲海峽，中國大陸外交部發言人林劍23日則說，若敵對行動繼續升級、局勢惡化，整個中東將陷入混亂。他還說，使用武力只會引發惡性循環，這場戰爭根本就不該發生。 

以色列 伊朗 美國

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