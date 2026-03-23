伊朗革命衛隊：若電廠遇襲 將展開對等報復

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，若該國電力設施受到攻擊，將鎖定以色列電廠和中東國家供電給美軍駐當地基地的電廠展開對等報復行動。

路透社報導，革命衛隊透過國營媒體法斯通訊社（Fars news agency）發布聲明說：「那位撒謊的美國總統宣稱革命衛隊企圖攻擊海水淡化設施，使區域內國家的人民陷入困境。」

上述聲明看似撤回先前對區域內海水淡化廠發出的威脅。這類設施對波斯灣國家民生用水至關重要。

美國總統川普（Donald Trump）21日揚言說，若伊朗未在48小時內「完全開放」荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）供所有船舶通行，美國就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，且會從最大的電廠開始。

革命衛隊表示：「我們決心以同等程度的震懾回應任何威脅…若你攻擊電力設施，我們就攻擊（對方）電力設施。」

法新社報導，以川普在社群媒體發文的時間計算，這個期限預計於格林威治標準時間23時44分截止，相當於華府23日晚間和伊朗24日清晨。

伊朗軍方先前警告說，若川普轟炸伊朗電廠，德黑蘭已準備無限期關閉荷莫茲海峽。

革命衛隊指出：「針對電力基礎設施展開攻擊，將擾亂醫院、急救中心、自來水系統及海水淡化廠等基本人道服務，這是殘忍的舉措。」