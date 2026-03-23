美將領：伊朗陷絕望 兩週蓄意襲平民目標逾300次

美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏表示，由於伊朗陷入「絕望」，已加強對中東各地平民設施的攻擊；另外，針對伊朗的軍事行動正「按計畫或超前進度」進行。

美聯社報導，古柏（Brad Cooper）接受波斯語衛星電視台「伊朗國際」（Iran International）專訪，這也是他在開戰後的首次一對一訪談，該節目於今天凌晨播出。

他表示，伊朗在戰事中攻擊平民目標是「出於絕望的跡象…在過去兩週內，他們非常刻意地攻擊平民目標，次數已超過300次」。

古柏還指出，隨著戰事進入第4週，伊朗在中東地區的攻擊火力已有所減緩。

他說：「在衝突初期，你會看到數十架無人機和飛彈的大量攻擊。但現在情況已不復見，每次頂多只有一、兩枚而已。」

古柏表示，伊朗持續對波斯灣阿拉伯國家及更廣大中東地區發動攻擊，已危及平民安全。他補充說，美以聯軍正鎖定飛彈與無人機的製造基地進行打擊。

古柏還說，儘管以色列與美國都曾表示，希望透過空襲能促使伊朗民眾推翻神權政體，但目前還不是伊朗民眾上街的時候。

他說：「他們（軍方）正從人口稠密區發射飛彈與無人機，你們目前必須留在室內。正如總統所言，屆時將有明確訊號，讓各位能安全走出家門。」