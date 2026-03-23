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川普48小時通牒快到期！伊朗革命衛隊放話「以牙還牙」
CNN報導，美國總統川普21日威脅伊朗在48小時內重新開放荷莫茲海峽，否則摧毀伊朗各地發電廠。目前距離截止限期不到24小時，伊朗革命衛隊23日聲明回應，若電廠遇襲將以牙還牙，將報復打擊以色列發電廠、區域內相關國家的供電設施，以及美國持有利益的經濟、工業與能源基礎設施。
這項聲明由伊朗半官方的法斯通訊社發表，革命衛隊指出：「鎖定電力基礎設施，將干擾醫院、緊急應變中心、供水系統與海水淡化廠等基本人道服務，這是不人道的。」
革命衛隊並強調，將攻擊以色列發電廠作為報復，「以及那些為以色列供電的區域國家發電廠，還有美國人持有利益的經濟、工業與能源基礎設施。」
聲明補充說：「如果你攻擊電力，我們也會攻擊電力。」
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