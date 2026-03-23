快訊

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高雄岡山爆情侶雙屍案！短褲男趴全裸女身上 胸腹有傷刀留現場

台積電守住1800元關卡 台股量縮跌821點收32722點

聽新聞
0:00 / 0:00

川普48小時通牒快到期！伊朗革命衛隊放話「以牙還牙」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗23日發射大量飛彈攻擊以色列沿岸城市內坦亞。法新社
伊朗23日發射大量飛彈攻擊以色列沿岸城市內坦亞。法新社

CNN報導，美國總統川普21日威脅伊朗在48小時內重新開放荷莫茲海峽，否則摧毀伊朗各地發電廠。目前距離截止限期不到24小時，伊朗革命衛隊23日聲明回應，若電廠遇襲將以牙還牙，將報復打擊以色列發電廠、區域內相關國家的供電設施，以及美國持有利益的經濟、工業與能源基礎設施。

這項聲明由伊朗半官方的法斯通訊社發表，革命衛隊指出：「鎖定電力基礎設施，將干擾醫院、緊急應變中心、供水系統與海水淡化廠等基本人道服務，這是不人道的。」

革命衛隊並強調，將攻擊以色列發電廠作為報復，「以及那些為以色列供電的區域國家發電廠，還有美國人持有利益的經濟、工業與能源基礎設施。」

聲明補充說：「如果你攻擊電力，我們也會攻擊電力。」

電力 美國 CNN 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普促伊朗48小時內重啟荷莫茲海峽 油價上漲

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒！川普1句話回應了

川普最後通牒倒數24小時！伊朗追加1報復目標 美國務院急發全球警示

川普下48小時通牒重啟荷莫茲 市場警戒「黑色星期一」

相關新聞

川普午夜突喊1句話！ 最後通牒前倒數20小時 暗示美軍將重拳出擊？

美伊戰爭已進入第4周，局勢仍未降溫。美國總統川普在美東時間21日晚間近8時（台灣時間22日上午近8時）要求伊朗在48小時內重新開放荷莫茲海峽，遭德黑蘭強硬拒絕。在美東時間即將進入23日午夜前幾分鐘，距離最後通牒倒數約20小時，川普突然發文，全文僅一句話。

若美伊今天停火！能源供應何時回穩？經濟學人解答最快這時間

美以聯軍開轟伊朗引爆第三次波灣戰爭，戰事至今已邁入第4周，德黑蘭威脅荷莫茲海峽航運引發能源危機。經濟學人22日推估指出，即使美伊在川普最後通牒的48小時期限內達成停火，全球油氣市場恐怕仍要至少4個月，才可能勉強恢復接近正常的狀態。

中東戰火延燒 西方油企當地資產淪飛彈目標 營收損失數十億美元計

當伊朗反擊美國和以色列時，西方石油業者在卡達和阿拉伯聯合大公國等地投資的資產，也成了飛彈和無人機攻擊的目標，不僅導致多家石油巨人損失數十億美元，受損設施也至少得花上一年時間才能復原。

時代雜誌點名 6國防承包商因伊朗戰爭獲利

時代雜誌(TIME)19日的報導指出，伊朗戰爭為美國武器製造商帶來利多消息；俗稱「薩德」(THAAD)的「終端高空防禦飛彈系統」(Terminal High Altitude Area Defense)每枚攔截彈造價成本1270萬元，每枚愛國者(Patriot)PAC-3飛彈成本約370萬元。

川普48小時通牒快到期！伊朗革命衛隊放話「以牙還牙」

CNN報導，美國總統川普21日威脅伊朗在48小時內重新開放荷莫茲海峽，否則摧毀伊朗各地發電廠。目前距離截止限期不到24小時，伊朗革命衛隊23日聲明回應，若電廠遇襲將以牙還牙，將報復打擊以色列發電廠、區域內相關國家的供電設施，以及美國持有利益的經濟、工業與能源基礎設施。

IEA：中東逾40項能源資產受重創 破壞力「超越三次能源危機總和」

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，中東戰爭已對當地九個國家的40多項能源資產造成「嚴重或極為嚴重」的破壞，這可能在衝突結束後仍持續干擾全球供應鏈。他也表示，IEA正與亞洲和歐洲各國政府磋商，如有必要，將釋出更多石油儲備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。