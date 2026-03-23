中東戰爭第23天／以軍將擴大對真主黨地面行動 最新發展一次看

中東戰事進入第23天，以軍表示，以色列針對伊朗和真主黨的戰鬥還將持續數週，並將擴大在黎巴嫩的地面行動。世衛警告，伊朗與以色列核設施周邊遇襲，已使中東戰局進入「危險階段」。

以下是中東戰爭的最新事態發展。

●美以動向

美國國務院呼籲海外公民保持高度警惕，並透過WhatsApp或X平台關注使領館發布的安全資訊；同時提醒，領空可能間歇性關閉影響行程，且美國外交設施曾成為攻擊目標。

此外，國務院已下令全球駐外機構立即檢視維安態勢，並在以伊戰爭與潛在「溢出效應」（spill-overeffects）下強化安全措施。

以色列方面，以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）表示，軍方將擴大在黎巴嫩針對伊朗支持的激進組織真主黨（Hezbollah）的地面行動，並警告這場攻勢「才剛開始」。

以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）准將在電視簡報中表示，以色列針對伊朗和真主黨的戰鬥，預計還將持續「數週」之久。

針對以色列北部邊境一名平民座車遭火箭「直接命中」身亡的事件，以軍表示正展開全面調查。雖然黎巴嫩真主黨宣稱發動攻擊，但以軍不排除該男子是死於自家部隊誤擊的可能性。

此外，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）視察先前遭伊朗飛彈襲擊的南部城鎮阿拉德（Arad），矢言將「親自」追緝伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高層。

●伊朗動向

美國總統川普日前揚言，若伊朗不開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），就會打擊摧毀該國多座發電廠；伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）在國營電視發表聲明表示，如果美方對電廠的威脅付諸實施，德黑蘭當局將採取徹底封鎖該水道等措施。

●油價股匯動態

由於美國與以色列上週末警告，擾亂荷莫茲海峽石油運輸的伊朗戰爭還將持續數週，國際油價今天早盤走高。

美國基準原油期貨合約西德州中級原油（WestTexas Intermediate）5月交割價今天早盤飆破每桶100美元。芝加哥商品交易所（Chicago MercantileExchange）開盤數分鐘後，北海布倫特原油（BrentNorth Sea）上漲1.73%，來到每桶113.44美元。

●其他國家及組織

針對以軍空襲黎巴嫩南部橋梁等基礎建設，黎國總統奧恩（Joseph Aoun）痛批此舉是「地面入侵的前奏」。以色列國防部長則反駁，空襲是因相關設施遭伊朗支持的真主黨利用，才下令精準打擊。

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）表示，伊朗革命衛隊正在指揮真主黨對以色列的作戰行動。薩萊姆接受哈達斯電視台（Al- Hadath）訪問時，再度抨擊真主黨對以色列發射火箭彈，導致黎巴嫩捲入這場中東戰爭。

世界衛生組織（WHO）警告，伊朗與以色列核設施周邊的襲擊已使中東戰局進入「危險階段」。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群平台X發文，呼籲各方保持最大限度軍事克制，避免引發核子事件。

沙烏地阿拉伯國防部當地時間23日宣布，偵測到兩枚朝首都利雅德（Riyadh）地區發射的彈道飛彈。其中一枚遭攔截，另一枚則落在無人居住區，並未造成傷亡。隨著伊朗與波灣鄰國衝突升溫，沙國軍方正保持高度戒備。

伊拉克境內獲伊朗支持的武裝組織真主黨旅（Kataeb Hezbollah）表示，將延長於19日宣布對美國駐巴格達大使館為期5天的暫停攻擊令。

自中東戰爭爆發以來，親伊朗的武裝團體幾乎每天都聲稱對美國在伊拉克與中東各地的利益發動攻擊，同時這些團體也成為攻擊目標。

伊拉克有關當局表示，已在巴格達南方對具影響力的親伊朗武裝團體「人民動員」（Hashed al-Shaabi）據點發動3次空襲。人民動員是前準軍事聯盟，是伊拉克正規武裝部隊的一部分，其中也包含一些親伊朗團體。

伊拉克官員告訴法新社，這些空襲是在巴格達國際機場（Baghdad International Airport）的美國外交與後勤中心遭遇攻擊後發生的。

巴勒斯坦居民表示，以色列屯墾者在遭占領的約旦河西岸襲擊數座村莊，縱火焚燒建築與車輛，這是自戰爭爆發以來，以色列人在當地多次殺害巴勒斯坦人後，所爆發的最新一起暴力事件。