伊朗戰爭衝擊經濟 英國擬召開緊急會議

英國政府表示，英相施凱爾（Keir Starmer）明天將主持一場緊急會議，討論伊朗戰爭帶來的經濟影響，財政大臣里夫斯與英格蘭銀行（英國央行）總裁貝里將出席會議。

路透社報導，伊朗今天揚言，假如美國總統川普下令攻擊伊朗電網，伊朗將對波斯灣鄰國的能源和供水系統發動報復性打擊；與此同時，投資人正準備迎接金融市場新一輪動盪。

英國對此尤為不安。英國高度依賴進口天然氣、通膨居高不下、公共財政緊張，使其政府債券跌勢較其他國家更為劇烈。

英國財政部在召開所謂的「緊急應變小組」」（COBRA）會議前表示：「預計將在會中討論這場危機對家庭與企業的經濟影響、能源安全、產業與供應鏈韌性，以及國際社會的應對措施。」

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）和能源大臣米勒班（Ed Miliband）也將與會。

里夫斯（Rachel Reeves）表示，這場戰爭對英國經濟的具體影響目前仍難以評估，並拒絕外界要求推出全面性民生成本補貼措施的呼聲，表示政府正在考慮更具針對性的支援方案。

根據報導，能源價格衝擊可能再次推高英國通膨率，部分經濟學家預測今年稍晚可能達到5%，為成長緩慢的經濟帶來一記打擊。

若油氣價格持續高漲且需實施大規模補助措施，恐怕也會打亂里夫斯修復公共財政的努力，甚至可能導致在今年稍晚進一步增稅。

英國政府上週推出一項5300萬英鎊補助計畫，為使用燃油取暖的家庭提供補助。然而，要求更廣泛補助的壓力，已加劇債市投資人的不安。

英國10年期公債殖利率20日首次突破5%，創下近20年來最高水準。

在上週之前，大部分跌勢集中於短期公債。然而，隨著局勢升溫，市場對英國央行下一步行動的押注出現劇烈轉變，從原本預期降息迅速轉向升息。

上週，英國央行表示準備採取行動，以保持通膨維持在接近2%目標。一些決策官員認為可能需要提高借貸成本，但貝里（Andrew Bailey）認為，目前談這些還言之過早。

長期與短期債券同步遭拋售，顯示投資人開始將英國財政對能源價格衝擊的脆弱性納入價格考量。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（NeilWilson）表示：「週末的發展意味金融市場正進入一個全新且非常危險的階段。上週債券收益率變動幅度顯著，已進一步加劇金融市場壓力。市場正在為央行可能採取的應對措施進行定價。」