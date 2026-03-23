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若美伊今天停火！能源供應何時回穩？經濟學人解答最快這時間

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普17日在白宮。美聯社
美國總統川普17日在白宮。美聯社

美以聯軍開轟伊朗引爆第三次波灣戰爭，戰事至今已邁入第4周，德黑蘭威脅荷莫茲海峽航運引發能源危機。經濟學人22日推估指出，即使美伊在川普最後通牒的48小時期限內達成停火，全球油氣市場恐怕仍要至少4個月，才可能勉強恢復接近正常的狀態。

目前市場仍押注情勢不會失控太久，普遍預期即使算上運輸延遲，能源市場到5月左右就有機會回到較正常狀態。然而，經濟學人從石油生產、油氣航運到煉製加工等環節逐一推算後認為，這種預期恐怕過於樂觀。

在生產端，波灣國家因出口受阻與儲存空間吃緊，合計已減少每日1000萬桶原油產量，相當於全球供應的10%。這些產能不是說開就能立刻重啟，業者得先檢查設備、清理管線、恢復壓力，再小心重啟油井與初步處理設施，以免傷及油藏。專家估計，光是讓原油生產回到軌道，就可能需要2到4周。

天然氣的復原時間恐怕更長。全球最大液化天然氣設施位於卡達拉斯拉凡（Ras Laffan），已遭伊朗無人機攻擊運作停擺、產能下滑。該地原本供應全球近1/5的液化天然氣，如今部分設施修復時間可能長達3到5年。根據哥倫比亞大學研究員柯柏歐（Anne-Sophie Corbeau），損害較輕的機組就算恢復運作，最多可能要耗時7周。

即使美以伊停火，航運也不會立刻恢復順暢。受困波灣的約480艘船舶，不太可能第一時間冒險出海，船長通常會先觀望幾天，確認沒有新攻擊才敢動身。更麻煩的是，部分港口設施、碼頭與裝載設備可能受損，戰爭風險保險也大量取消或暴漲，導致船東與承運商即使想進場也未必敢接。

另一個拖延因素是，世界各地在波灣避難的油輪船隊停泊在錯誤的位置。戰爭爆發後，原本運送中東原油到亞洲的超大型油輪，已轉往大西洋接單；就算荷莫茲海峽重開，許多船也可能先跑完手上的航程，之後才回到波灣。航運經紀公司 BSR的威爾森（Andrew Wilson）說，這樣一個來回通常需要長達90天。

即使波灣原油之後恢復運抵海外煉油廠，燃料短缺也不會立刻緩解。中國大陸、印度、馬來西亞與泰國部分煉油廠，已因原料不足關閉整個生產機組，導致亞洲煉油總處理量減少每日300萬桶，約下滑8%。即使原油重新到港，工廠要恢復產能仍需數周。

經濟學人指出，即使川普與伊朗23日達成停火協議，全球能源市場要恢復到勉強接近正常的狀態，恐怕仍得再等4個月。

由於其他產地無法迅速增產填補缺口，今年全球石油供應預計將比原先規劃少約3%；卡達拉斯拉凡每停擺1個月，全球液化天然氣的年供應就減少約2%。再加上設施受損，未來產能恐低於戰前水準，即使立即恢復生產，今年整體供應仍可能落後需求約4%。

交易員仍押注今年春天會出現奇蹟，但即使戰火很快平息，油氣供應鏈的修復、調度與重啟都不可能一夕完成。這場戰爭帶來的能源後座力，恐將一路拖延到北半球冬季。

儲存空間 伊朗 波灣國家 以色列 美國

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