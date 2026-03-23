國際能源總署示警 中東衝突影響超越2次石油危機

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）今天表示，中東戰爭引發的能源危機，已對全球經濟造成「重大威脅」。影響之巨大，「沒有任何國家能夠倖免」。

法新社報導，比羅爾在澳洲首都的全國記者俱樂部（National Press Club）發表談話，他將當前能源危機與1970年代的能源危機，以及俄羅斯2022年入侵烏克蘭帶來的衝擊，相提並論。

他表示：「就目前情況而言，這場能源危機等同2次石油危機，再加上天然氣供應風暴。」

比羅爾說：「全球經濟正面臨非常重大的威脅，我極希望這個問題能儘速解決。」

他並指出，如果情勢未見好轉，「沒有任何國家能免於這場危機的影響，因此需要全球共同努力。」

美伊開戰已進入第4週，美國總統川普與伊朗如今相互威脅。川普要求伊朗重新開放遭封鎖的荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。全球約20%的石油與天然氣運輸須經此一狹窄水道，但目前水道幾乎中斷。

油價今天早盤再度上漲，美國基準原油價格一度觸及每桶100美元。

比羅爾向澳洲媒體表示，當地至少有40處能源設施「受損嚴重或非常嚴重」。