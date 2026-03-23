黎巴嫩總理控伊朗革命衛隊 指揮真主黨攻擊以色列

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）今天表示，伊朗革命衛隊目前正在指揮黎巴嫩的真主黨（Hezbollah），對以色列採取軍事行動，這讓黎巴嫩無端捲入伊朗戰火。

薩萊姆在接受Al Hadath新聞網訪問時，再次譴責真主黨向以色列發射火箭彈，而將黎巴嫩捲入中東戰爭中。

他說：「真主黨宣稱，對以色列的攻擊是為報復伊朗前領袖哈米尼（Khamenei）遭美以轟炸而死，但這也代表黎巴嫩被無端捲入伊朗的戰火中。」

薩萊姆談到月初一架伊朗製無人機襲擊賽普勒斯（Cyprus）一處英國基地時表示：「那正是伊朗革命衛隊所為，他們一些成員目前就在黎巴嫩，不幸的是，他們在此地指揮真主黨來對付以色列。」

他說：「這些革命衛隊成員拿著偽造護照，非法入境黎巴嫩。」

本月稍早一架伊朗製無人機襲擊位於賽普勒斯的英國基地，賽普勒斯當局指出，這架無人機很可能是由伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨所發射，並非直接從伊朗起飛。

薩萊姆指出，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與真主黨宣布聯手對付以色列行動，這就是革命衛隊在黎巴嫩指揮攻擊的證據。

黎巴嫩政府本月決定，禁止伊朗革命衛隊在境內的一切活動。

黎巴嫩也罕見宣布，禁止真主黨從事任何軍事行動，並要求真主黨繳交武器，由國家統一管理。