戰火波及空域 中東民航面臨誤擊與飛彈風險增

一架伊朗無人機日前撞上杜拜國際機場（Dubai International Airport）附近一座燃料槽，引發熊熊大火並迫使機場一度暫停起降，凸顯中東戰火升溫下，民航安全風險升高。

「華爾街日報」報導，伊朗無人機3月16日撞上杜拜國際機場附近的燃料槽後，引發猛烈爆炸與火光，現場濃煙密布，然而就在幾分鐘前，一架飛往北京的阿聯酋航空（Emirates）客機才剛從跑道起飛。

這起事件凸顯中東地區商業航空面臨的嚴峻風險。儘管區域內無人機與飛彈攻擊未歇，航空公司仍恢復每日數百個航班。

杜斯特舍納斯（Kourosh Doustshenas）說：「這是戰爭，為什麼還要讓飛機在飛彈攻擊路徑上飛行？」2020年1月，伊朗飛彈誤擊一架客機，機上176人全數罹難，其中包括杜斯特舍納斯的伴侶。

機師、安全專家與航空業高層也說，他們愈來愈擔心類似災難重演，風險包括客機遭敵對飛行器擊中，或被防空系統誤判為威脅而擊落。他們表示，伊朗曾多次攻擊民用機場，而客機與飛彈共用空域本身就是顯而易見的危險。

華爾街日報分析自戰爭爆發至3月20日期間超過8700筆航班及官方通報資料指出，在杜拜國際機場，至少有39架客機在當局發布警報前後5分鐘內起降，阿布達比（Abu Dhabi）機場有6架，沙迦（Sharjah）機場則有12架。

若將時間窗口擴大到警報前後10分鐘，3座主要機場合計涉及航班數量超過130個。

不過，這些數字並未包含改道航班，也未涵蓋未發布官方警報的攻擊事件，因此實際風險可能比統計數字更高。

自伊朗戰爭爆發以來，尚無商業客機遭擊落，但至少已有5架停放於機場的飛機在伊朗攻擊中受損，其中3架為私人飛機，上週在以色列班古里昂機場（BenGurion Airport）被彈道飛彈遭攔截時落下的碎片波及。以色列已證實相關損害，並透過減少航班與限制部分班次乘客數量作為回應。

航空風險諮詢公司Osprey Flight Solutions指出，進入阿拉伯聯合大公國領空的無人機與飛彈數量已超過區域內任何國家。這家公司表示，對於自伊朗發射的彈道飛彈，阿聯最多僅有約2分鐘的反應時間，無人機則約15分鐘。

儘管如此，阿聯航空業仍迅速恢復運作。過去兩週，阿聯酋航空每日營運約300個航班，約為戰前運能的6成。

航空業是阿聯重要經濟支柱，其中阿聯酋航空作為全球國際客運量最大的航空公司之一，過去40年已將杜拜打造為重要航空樞紐。

為降低風險，阿聯已規劃特定航線，並讓空管人員隨時準備迅速讓航班改道。知情人士表示，軍方也部署戰機，保護客機免受無人機威脅。

區域內航空公司也說，安全為首要考量，將持續與政府及情報機構密切合作。

Osprey情報長博里（Matt Borie）表示：「即使採取應變措施，仍是讓飛機、乘客與機組人員暴露於潛在災難風險中。如果明天真有飛機被擊中，還有人會講說『這怎麼會發生』嗎？」

3月16日燃料槽遇襲後，杜拜強調其機場航班安全，試圖重建旅客信心。杜拜國際機場執行長葛瑞菲斯（Paul Griffiths）受訪時說，當局在威脅偵測與應對方面「極有效率」，並指衝突升溫以來已有逾百萬名旅客經杜拜機場轉機。

多數外國航空公司已暫停中東航班，而達美航空（Delta Air Lines）、英國航空（British Airways）與國泰航空（Cathay Pacific）等近期已延長停飛措施至未來數月。

儘管航空業對飛機設計與認證具備嚴格安全標準，但對戰區飛行的安全界定，國際間並無統一規範。

英國南安普敦大學（University of Southampton）教授布瑞托（Mario Brito）說：「飛機設計的安全標準很明確，但在航空安全領域，並沒有單一標準。」

航空公司必須自行判斷飛行是否安全，通常依據政府情報、監管建議與民間安全顧問意見綜合評估，同時權衡包括賠償與聲譽損失等潛在災難成本與停飛造成的營收損失。

歐洲機師協會副主席魯伊特（Paul Reuter）說：「我們對安全情勢有實質疑慮。」他警告，隨著航班增加，「客機遭蓄意或誤擊風險將大幅上升」。

部分歐洲航空公司機組人員已啟動所謂的「恐懼條款」，可選擇拒絕執勤，另一些無此機制的員工則以請病假方式避開相關航班。

2020年伊朗誤擊烏克蘭國際航空PS752班機後，罹難者家屬持續敦促國際民航組織（ICAO）制定戰區飛行限制標準，但至今仍未落實。