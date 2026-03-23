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伊朗重創以色列南部逾160人受傷 尼坦雅胡矢言追究

中央社／ 德黑蘭22日綜合外電報導
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。(路透)
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。(路透)

伊朗飛彈重創以色列南部兩座城市，造成160多人受傷，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天強硬回應，矢言鎖定伊朗高級指揮官，「親自」追究責任。

綜合歐洲新聞台與法新社報導，未遭攔截的伊朗飛彈昨天晚間擊中以色列南部阿拉德（Arad）與迪莫納（Dimona），造成包括兒童在內逾160人受傷，財產損失嚴重。

尼坦雅胡前往阿拉德視察，矢言「親自」追究伊朗革命衛隊高級指揮官的責任。

他表示，「我們將打擊這個政權，我們將打擊伊斯蘭革命衛隊這個犯罪集團。我們會親自鎖定他們，鎖定他們的領導人、設施與金融資產。」

伊朗對以色列南部的攻擊，代表即使美國與以色列聲稱重創伊朗軍隊，伊朗的火力仍對整個地區形成威脅。

以色列在迪莫納設有一座戰略核子研究中心，離伊朗此次攻擊爆炸的地點約5公里。

伊朗電視台報導，迪莫納的攻擊是「回應」伊朗的納坦茲（Natanz）核設施遭受襲擊。

尼坦雅胡重申，現在是其他國家領袖加入以色列與美國對抗伊朗的時候。

他特別警告歐洲領袖：「（伊朗）現在擁有深入打擊歐洲的能力；他們已向歐洲國家開火，包括賽普勒斯…他們將所有人都列為目標。」

隨著以色列打擊伊朗盟友，地面行動深入黎巴嫩境內，以色列軍方發言人德弗林（Effie Defrin）向民眾表示，「我們與伊朗和真主黨（Hezbollah）的戰鬥，還要持續數週」。

以色列民防當局在阿拉德與迪莫納遭攻擊後，也加強南部地區的防護措施，此地區先前都未受到飛彈攻擊。

特拉維夫也持續遭到攻擊，「以色列時報」（Timesof Israel）指出，特拉維夫今天上午至少出現6波攻擊，空襲警報作響，飛彈持續升空。以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen DavidAdom, MDA）指出，特拉維夫有1人受傷。

以色列全國學校也於今天與明天關閉，公共集會人數則限於50人內，且須具備避難設施。

另一方面，伊朗革命衛隊表示，若美國總統川普對伊朗能源設施動手，伊朗將全面封鎖具重大戰略意義的荷莫茲海峽（Hormuz Strait）。

川普昨天警告，若德黑蘭未在48小時內全面重啟荷莫茲海峽，美國將「摧毀」伊朗能源生產設施。此舉顯示雙方衝突明顯升級，距他先前宣稱戰事「逐步降溫」，僅不到一天。

伊朗革命衛隊亦表示，若華府攻擊伊朗能源設施，凡有美國資本持股的企業將遭「徹底摧毀」，設有美軍基地的國家之能源設施，也會被視為「合法目標」。

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