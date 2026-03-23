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中東戰火延燒 西方油企當地資產淪飛彈目標 營收損失數十億美元計

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
卡達位於Ras Laffan工業城的液化天然氣設施。歐新社
卡達位於Ras Laffan工業城的液化天然氣設施。歐新社

伊朗反擊美國以色列時，西方石油業者在卡達和阿拉伯聯合大公國等地投資的資產，也成了飛彈和無人機攻擊的目標，不僅導致多家石油巨人損失數十億美元，受損設施也至少得花上一年時間才能復原。

分析師指出，埃克森美孚（Exxon Mobil）在卡達持有權益高居西方能源巨人之冠，約五分之一油氣產量來自中東。康菲石油（ConocoPhillips）也持有卡達天然氣資產的股份。另據高盛（Goldman Sachs）統計，道達爾能源（TotalEnergies）每年約有 17% 營業利益來自經由荷莫茲海峽的油氣。

伊朗最近一波攻擊中，殼牌（Shell）在卡達的珍珠（Pearl）氣轉油（GTL）設施遭到摧毀，這座大型廠房是殼牌遍及全球的事業中最先進且獲利最豐的事業。卡達和殼牌均表示，這座廠損毀嚴重，兩條生產線中的其中一條預計將停工至少一年。

萊斯大學貝克公共政策研究所能源專家克蘭（Jim Krane）摣出，波斯灣一直是是美國跨國公司的金雞母，「（現在的情勢）肯定讓人感到無比挫折。在某些情況下，他們必須重新建設，且費用高得驚人」。

近十年來，美國和歐洲的大型石油公司在開發新油源方面的資本支出大幅減少，轉而加倍押注於中東地區，強化和卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等產油大國的既有合作，同時也將重心轉向美國本土油田的小規模鑽探。

中東的投資為這些公司帶來豐厚獲利，卻也讓他們更容易受到當地地緣政治衝突波及。上周針對波斯灣油氣基礎設施的攻擊加劇，代表戰爭進入了新階段，恐將進一步惡化能源供應危機。

據華爾街日報報導，由於伊朗飛彈擊中卡達的天然氣設施，埃克森美孚每年營收恐損失約 50 億美元，相當於去年逾 3,300億美元營收的1.5%。根據國營卡達能源公司（QatarEnergy）對災損和營收損失的評估，修復工作可能耗時長達五年。

另一家美國產油商西方石油（Occidental Petroleum）在阿拉伯聯合大公國（U.A.E.）的沙赫（Shah）氣田持有大量股份。這座氣田在遭到伊朗無人機攻擊後已暫停生產。此外，貝克休斯（Baker Hughes）與斯倫貝謝（SLB）等油田服務公司，也在中東各地提供油氣設備。

儘管動盪頻仍，石油巨人股價仍因油價飆漲而大漲。伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，已推升油價來到每桶 100 美元左右，這代表若戰爭持續下去，埃克森美孚、殼牌等公司的獲利只會持續攀升。自戰爭爆發以來，埃克森美孚股價上漲近 5%，殼牌上漲 9%，康菲石油大漲 12%。

地緣政治 中東 資本支出 以色列 伊朗 美國

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