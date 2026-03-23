伊朗戰事持續 中駐澳大使：未參與軍事行動

澳洲媒體於22日播出中國駐澳大使肖千的專訪。針對伊朗是否有向中國請求軍事支援，肖千表示中國並未參與美伊之間的軍事行動；並稱北斗系統所有人都能使用，無論是公共或商業用途。

澳洲第九電視台（Channel Nine）22日播出新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）。節目主持人亞當斯（Amelia Adams）問肖千，當下中東情勢因戰事而不穩，中國與伊朗是戰略夥伴，伊朗政權有無請求中方協助。肖千回答「我們呼籲即刻停止軍事行動，相關各方回到談判桌以和平方式處理問題、解決爭端」。

主持人追問北京到底有無接到伊朗請求幫助時，肖千答覆「我可以很肯定地向妳證實，我們沒有涉入美伊這場軍事行動」。

接下來節目旁白直接說，肖千承認（concede）伊朗可能正使用中國精密的北斗導航系統，瞄準美以在中東的軍事設施。

然而肖千的說法是「北斗系統已存在數十年，不論是為了公共用途還是商業用途，所有人都能使用，我們不會區分誰可以使用它（北斗），誰不能使用它」，但該節目並未播出肖千親口提及北斗被用在伊朗戰事的相關片段。

亞當斯提到，今年3月初，一架中國軍用直升機於黃海上空靠近一架澳洲海鷹直升機；去年中國戰鬥機在南海向澳洲偵察機投擲照明彈；去年還有一支中國艦隊繞著澳洲航行，並在塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈演習。

對此，肖千回應稱，中國這些行為釋放出的訊息是：「中國陸軍、海軍，都有能力保護中國的國家利益，並致力為世界和平穩定作出貢獻。」

肖千強調，中國不再是一個容易被其他大國欺凌的國家。主持人提問，「你認為澳洲在霸凌你們嗎？」，肖千回應，身為大使，他認為以夥伴關係相待，符合中澳雙方利益。

他說，「我們是朋友嗎？是敵人嗎？是夥伴嗎？還是競爭對手？中國視澳洲為朋友和夥伴。我們希望澳方也能以同樣的態度回應」。

另外，他指澳洲在總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）的領導下，兩國過去的緊張關係已經緩和。