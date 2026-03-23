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波灣最後一批LNG船將抵港 全球10天內斷供有感

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

伊朗戰事進入第4週。隨許多液化天然氣（LNG）在戰前已裝船、最後一批LNG船將抵目的地後，波斯灣液化天然氣供應恐在10天內斷崖式下滑，各國即將真實感受到斷供影響。

英國「金融時報」指出，卡達約佔全球20%液化天然氣供應，但伊朗在戰事之初就控制封位於波斯灣出口的荷莫茲海峽，迫使卡達不得不中止出口；之後卡達位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的巨型液化天然氣廠因遭伊朗飛彈攻擊而嚴重受損，導致亞洲與歐洲天然氣價格飆升。

根據獨立船舶經紀公司Affinity分析，在2月28日美國以色列對伊朗開戰前，就已有許多從卡達、阿拉伯聯合大公國裝載的液化天然氣船正開往目的地，這意味客戶現在才要開始感受到斷供帶來的衝擊。

經濟靠進口支撐的國家，將被迫用天價與他國競標美國及其他地區的液化天然氣，或是改用其他燃料、強制家戶與企業減少燃氣使用。許多石油與天然氣資源匱乏的亞洲國家，已採取諸如每週工作4天的措施應急。

巴基斯坦的處境尤其脆弱。去年巴國近99%的液化天然氣來自卡達；而來自拉斯拉凡的最後幾批貨，已在伊朗戰爭的第二與第三天抵達。知情人士透露，巴基斯坦2座液化天然氣進口端點的運作已降至正常水準的1/6，將在3月底前完全停止天然氣輸送。

知情人士說，巴基斯坦液化天然氣公司也曾聯繫歐洲、阿曼、美國、亞塞拜然與非洲等地供應商，但對方開出的價格都高到巴基斯坦無法接受。

中國有30%的液化天然氣來自波斯灣，但自身保有一定的國內天然氣產量，必要時也可以轉向燃煤；日本也準備增加燃煤與核能發電，今年1月已局部重啟位於新潟縣的全球最大核電廠。

天然氣 伊朗 以色列 美國

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