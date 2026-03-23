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以色列屯民縱火襲約旦河西岸村莊 以軍譴責暴力

中央社／ 巴勒斯坦自治區22日綜合外電報導

巴勒斯坦居民今天表示，以色列屯墾者昨晚在約旦河西岸（West Bank）攻擊多個村莊，縱火焚燒建物與車輛；以色列軍方事後譴責「任何形式的暴力」。

自中東戰爭爆發以來，約旦河西岸接連傳出以色列屯墾者殺害巴勒斯坦人的暴力事件。

法新社記者在哲寧（Jenin）西南方的芬達庫米亞村（Fandaqumiya）看到一棟房屋與數輛汽車被燒得焦黑。在賈盧德村（Jalud），一間醫療中心遭人縱火，清真寺牆面上則留下希伯來文塗鴉。

芬達庫米亞村居民艾左畢（Hassan Al-Zoubi）對記者說，大約200名攻擊者都是來自附近荷姆希（Homesh）屯墾區的屯民。

他說：「他們在我們眼前縱火，把汽油彈從窗外丟進屋內。」

巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（WAFA）報導，有數名巴勒斯坦人在攻擊事件中受傷。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）今天指出，有10人在約旦河西岸那不魯斯（Nablus）附近德阿哈塔布村（Deir al-Hatab）的另一起攻擊中受傷，其中1人遭實彈擊中腳部，另有6人因肢體攻擊受傷。

以色列軍方表示，「接獲以色列平民對建物與財產縱火，以及在當地製造騷亂的通報後」，已派兵前往多個巴勒斯坦村莊。

軍方聲明指出：「安全部隊譴責任何形式的暴力，並將持續採取行動，以維護當地居民安全與公共秩序。」

據巴勒斯坦衛生部統計，自美國與以色列對伊朗開戰以來，約旦河西岸已有6名巴勒斯坦人遭屯墾者開槍擊斃。

巴勒斯坦當局譴責以色列屯墾者近期發動「恐怖攻擊」，還說「這些攻擊事件持續嚴重升溫，以色列屯墾區政府必須負起全部責任。」

13個歐洲國家與加拿大駐耶路撒冷外交使團昨天發表聯合聲明，譴責以色列對約旦河西岸巴勒斯坦人日益加劇的暴力行為，並表示這些試圖以暴力奪取巴勒斯坦土地的行徑「必須停止」。

法新社引用巴勒斯坦衛生部數據統計，自加薩（Gaza）戰爭爆發以來，已有至少1050名巴勒斯坦人在約旦河西岸遭以色列部隊或屯墾者殺害，其中包括武裝分子，也有許多是平民。

以色列官方數據則顯示，在巴勒斯坦攻擊事件或以色列軍事行動中，共有45名以色列人喪生，其中包括軍人與平民。

巴勒斯坦 以色列 伊朗 美國

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