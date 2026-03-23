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川普最後通牒倒數24小時！伊朗追加1報復目標 美國務院急發全球警示

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普20日在白宮。歐新社
美國總統川普20日在白宮。歐新社

紐約時報報導，美伊戰爭已進入第4周，局勢仍未降溫。美國總統川普在美東時間21日晚間近8時（台灣時間22日上午近8時）對伊朗下達48小時通牒，要求重新開放荷莫茲海峽。伊朗強硬拒絕，不僅揚言報復美國及其中東盟友，還警告將徹底封鎖荷莫茲海峽。伊朗國會議長也進一步擴大威脅，稱持有美國公債的金融機構同樣將被視為攻擊目標。

如今距離期限僅剩24小時。美國國務院隨後已在22日發布新全球警示，呼籲身處世界各地的海外公民提高警覺，外交設施恐淪為攻擊目標。

川普在真實社群發文表示：「如果伊朗沒有在48小時內，完全、無任何威脅開放荷莫茲海峽，美國將攻擊其各地的發電設施並予以摧毀，而且將從規模最大的一座開始！」紐時說，這類針對基礎設施的攻擊，恐將影響數千萬伊朗人。

伊朗軍方火速回嗆，若川普敢動手，伊朗將攻擊美國及其盟友在中東的能源、科技通訊和海水淡化設施，並且完全關閉荷莫茲海峽，表明拒絕向美國屈服。

美國駐聯合國大使沃茲22日受訪福斯新聞節目稱，伊朗發電廠是合法攻擊目標，川普不會允許伊朗政府「把全球能源供應或各國經濟當成人質」。

伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）稍後則在社群媒體發文表示，凡是持有或買進美國公債的金融機構，也會被伊朗視為可報復打擊的對象，「我們正在監控你們的投資組合。這是你們最後一次收到通知。」

美國國務院則在官網發表最新警示，建議全球各地，尤其是身處中東地區的美國公民提高警覺。

這項指引強調，美國外交設施，包括中東以外地區的設施，也已成為攻擊目標；而且支持伊朗的組織可能鎖定美國在海外的其他利益，或世界各地與美國及/或美國人有關的地點。

紐時指出，國務院在戰爭剛爆發時，也曾發布類似的全球警示。不過這次警告更為詳細，成為這場衝突可能持續升溫的最新訊號。

美伊戰爭 金融機構 聯合國 以色列 伊朗 美國

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