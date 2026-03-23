以色列稱伊朗飛彈可威脅歐洲 英國態度保留

伊朗近日向英美在印度洋狄耶戈加西亞島上的聯合軍事基地發射飛彈，以色列隨後表示伊朗飛彈已可威脅歐洲。英國住房大臣利德今天受訪時說，未有具體評估結果顯示伊朗以英國（本土）為打擊目標，而就算他們有意這麼做，也無法達成。

利德（Steve Reed）告訴英國廣播公司（BBC），英國完全有能力保衛自己、確保國家安全。據他所知，沒有任何評估結果顯示伊朗正以歐洲為（飛彈）打擊目標，也沒有評估結果足以支持以方說法。

利德強調，無論其他人說什麼、無論有任何臆測，「英國都不會被捲入這場戰爭」。英國將繼續與盟友合作，試圖讓局勢緩和。

面對主持人逼問以方說法是否不實，利德回應，這該問以方，他只能代表英國政府發言。

伊朗19日晚間至20日白天往狄耶戈加西亞（DiegoGarcia）基地發射2枚飛彈，第1枚遭美軍自一艘戰艦發射的飛彈攔截，第2枚則在飛行途中墜落。利德今天受訪時，堅持不願透露第2枚飛彈的落點距離狄耶戈加西亞有多遠。

英國政府20日下午宣布，允許美軍使用狄耶戈加西亞以及英格蘭境內的費爾福（Fairford）空軍基地，對伊朗實施「防衛性」打擊，而英美達成的共識也涵蓋允許美軍使用這2個基地，打擊「伊朗用於襲擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）內船舶的飛彈設施和軍事能力」。

伊朗是在英國政府發表前述聲明「之前」，試圖打擊狄耶戈加西亞基地。

以色列國防軍（IDF）21日表示，以方去年即示警，伊朗企圖發展射程涵蓋歐、亞、非洲的飛彈，近日發生的事件更凸顯伊朗恐怖主義政權是全球性的威脅，擁有「可以打到倫敦、巴黎或柏林」的飛彈。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天再度強調，伊朗有能力「深入歐洲」。

伊朗與狄耶戈加西亞相距近4000公里，與倫敦之間的距離超過4000公里，伊朗首都德黑蘭與位於英格蘭西南部的費爾福基地則相隔超過4300公里。在伊朗近日試圖打擊狄耶戈加西亞基地之前，一般認為伊朗擁有的飛彈射程不超過2000公里。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）本月上旬曾在接受美國媒體採訪時說，伊朗有能力生產飛彈，但「刻意將射程限制在不超過2000公里」，因為「我們不想被世上任何人視為威脅」。

2月底在以色列與美國聯合打擊行動中喪生的前伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）生前曾數次聲稱，面對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）屢施壓要求提高飛彈射程，他堅持將射程限制在2000至2200公里以內。

不過，去年6月以美對伊朗發動一波攻勢後，當年10月有伊朗國會議員聲稱，哈米尼已解除對飛彈射程的「所有限制」。當時該名國會議員罕見指名道姓，稱解除射程限制是哈米尼的指示。

儘管外界目前仍無法完全確定，伊朗持有的飛彈實際最大射程為何，專家多對伊朗從本國境內以飛彈直接威脅歐洲的能力持保留態度。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）高階研究員卡沙爾（Sidharth Kaushal）指出，飛彈射程是「有彈性的」，安裝較輕型彈頭，即有助提升射程。

不過，他提到，就算伊朗擁有可觸及英國的飛彈，這也不會是英國所面臨來自伊朗最迫切的威脅。除了長程飛越影響精準度，飛彈也得克服英國及沿途其他北大西洋公約組織（NATO）歐洲成員國的層層空防。

卡沙爾告訴「泰晤士報」（The Times），射程超過4000公里的飛彈很有可能圓形公算誤差（CEP）相當高，也就是必須發射數枚飛彈，才可能擊中特定目標。此外，為提高射程而使用較輕型彈頭，這意味打擊力道降低、打擊力道不如重型彈頭。

卡沙爾分析，就算理論上，伊朗飛彈可觸及英格蘭，飛彈的打擊力道也將十分有限、精準度有待商榷，且沿途還得克服層層空防。不過，若德黑蘭當局追求的是政治層面的震撼效果，則其考量因素已超越軍事範疇。

一名歐洲外交界消息人士告訴中央社，關於伊朗飛彈威脅歐洲的說法，不能完全排除以色列是藉此促使歐洲對德黑蘭採取更強勢作為。歐洲各國迄今迴避參與美國和以色列對伊朗的攻勢打擊。

前北約歐洲盟軍副最高司令、英國陸軍退役將領薛瑞福（Richard Shirreff）告訴BBC第4電台（BBCRadio 4），各界應嚴肅看待以色列關於伊朗飛彈能力的說法，一如嚴肅看待俄羅斯飛彈襲擊（北約）歐洲的可能性。

不過，薛瑞福認為，以色列「當然」會有這樣的說法，因為「擴大戰爭規模、將更多國家拉進這場戰爭」符合以色列利益。