以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大推進地面攻勢

以色列國防軍總參謀長薩米今天表示，軍方將擴大在黎巴嫩針對真主黨的地面行動。以色列稍早轟炸黎南一座重要橋梁，黎巴嫩總統奧恩警告，這是以軍全面性地面入侵的前兆。

法新社報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）總參謀長薩米（Eyal Zamir）在聲明中表示：「對真主黨（Hezbollah）恐怖組織的行動才剛開始…這是一項長期行動。我們正準備按照有條理的計畫推進針對性的地面作戰和打擊行動。」

以色列今天對黎南發動更多攻擊，包括轟炸一座重要橋梁。奧恩（Joseph Aoun）警告，對這座橋梁的攻擊「代表危險升級和對黎巴嫩主權的公然侵犯，被視為地面入侵的前兆」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在以色列和美國聯合打擊中遭到擊斃後，什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）2日開始對以色列發射火箭進行報復，將黎巴嫩捲入這場中東戰爭之中。

以色列除已派部隊進入黎巴嫩，並且進行大規模空襲，真主黨則持續發射火箭。

薩米表示：「過去幾週我們取得重大成果：我們打擊了2000多個目標、數十個武器儲存設施，並且打擊和消滅了數百名恐怖分子。我們不會停止，直到將威脅從邊境逐出，為以色列北部居民確保長期安全為止。」