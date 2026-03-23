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重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

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外媒報導 美籌備與伊朗下階段談判

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

知情人士透露，隨著中東戰爭進入第四周，美國川普政府認為戰事將再持續兩到三周，但已開始籌備下一階段與伊朗潛在談判的策略。美國據傳也安排總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」到伊朗衝突結束後再舉行，但白宮否認。

Axios報導，美國官員預期伊朗戰事還會再持續二到三周，同時正為下階段外交談判鋪路。

報導指出，美方研擬的談判協議，都必須包含重啟荷莫茲海峽，並希望德黑蘭做出六項承諾，包括未來五年不發展飛彈計畫；完全停止鈾濃縮活動；讓納坦茲、伊斯法罕及福爾多等美以去年轟炸的核子設施的反應爐永久除役；針對可推動核武計畫的離心機及相關機械製造與使用，實施嚴格外部監督協議；與區域國家簽署武器管制條約，內容包含飛彈數量不得超過1,000枚；不得資助黎巴嫩真主黨、葉門胡塞、加薩走廊哈瑪斯等代理人組織。

另據Politico報導，川普政府已表示，「下次川習會日期，將只會在伊朗衝突激烈階段結束後提出」。

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