川普下48小時通牒重啟荷莫茲 市場警戒「黑色星期一」

美國總統川普與伊朗上周末相互出攻擊威脅，川普給伊朗重啟荷莫茲海峽的48小時通牒，否則將攻擊伊朗電廠等設施，伊朗回應將攻擊美國與盟友的中東能源、資訊科技與海水淡化基礎設施，顯示進入第四周的中東衝突持續升級，分析師警告全球金融市場可能面臨「黑色星期一」。

川普於美東時間21日晚間7時44分在社群媒體發文警告：「如果伊朗從此刻起的48小時內，未毫無威脅地全面開放荷莫茲海峽，美國將攻擊並徹底摧毀他們的多座發電廠，從最大的一座開始！」。他20日才發文表示，由於美國非常接近達成目標，考慮縮減針對伊朗的軍事行動，但最新發文又升高情勢。

伊朗22日則回應，若伊朗燃料或能源設施遇襲，德黑蘭將瞄準屬於美國和以色列政權在中東的「所有能源、資訊科技以及海水淡化基礎設施」。伊朗駐國際海事組織（IMO）代表說，荷莫茲海峽持續開放所有航運，除了與「伊朗敵人」有關的船舶。

這番口水戰暗示美國和伊朗雙方都不願意退讓，且川普暗示期限是美東時間23日晚間7時44分（台灣時間24日上午7時44分）。伊朗擁有約100座運作中的天然氣電廠，最大者為德黑蘭附近的達馬萬德（Damavand）電廠、西部的拉明（Ramin）電廠以及東南部的克爾曼（Kerman）電廠。

美以迄今都避免打擊伊朗水電設施，若川普落實威脅，象徵中東衝突再進入「相互毀滅」新階段。IG公司市場分析師賽卡摩指出，川普的威脅已在金融市場放上一顆48小時的定時炸彈，「若他不收回通牒，我們可能在23日開盤時見到黑色星期一，全球股市如自由落體重挫，油價暴漲」。他說，德黑蘭可能攻擊沙烏地阿拉伯、阿聯及卡達的波灣能源設施，加劇並拉長「能源價格上漲的痛苦」。

美國和以色列22日持續攻擊伊朗目標，伊朗則對以色列和波灣阿拉伯國家發射飛彈與無人機。伊朗21日更首度發射長程飛彈，將攻擊風險範圍擴及中東以外地區。

七大工業國集團（G7）21日發布聯合聲明，呼籲伊朗立即且無條件停止所有攻擊，並已準備在必要時採取行動，以支持全球能源供應，重申維護荷莫茲海峽等航道安全的重要性。但彭博資訊引述知情人士指出，目前伊朗官員聚焦於在美以攻擊下存活，無意討論重啟荷莫茲海峽。

英國智庫「皇家國際事務研究所」能源政策專家奎廉指出，朗政權雖然喪失最高領導階層，但其打擊能力展現出超乎預期的韌性，且剩餘的無人機、飛彈與發射器似還能再進行四到六周攻擊。