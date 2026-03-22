伊朗反嗆川普：將攻擊波灣能源、IT及海水淡化廠等重要設施

紐約時報報導，美國總統川普對伊朗戰爭的說法一變再變，外界質疑這反映川普政府毫無戰略便捲入衝突，而且接連遇上意料之外發展，從伊朗堅決不屈服且未出現內部起義跡象，到國際油價因荷莫茲海峽危機失控飆漲，川普因此不得不求助盟友協助善後。

2026-03-23 00:46