川普最後通牒 限伊朗48小時開放荷莫茲海峽

美國總統川普廿一日對伊朗發出最後通牒，要求伊朗四十八小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗發電廠。伊朗立即回嗆，若川普敢動手，伊朗將攻擊美國及其盟友在中東的能源和海水淡化設施，完全關閉荷莫茲海峽，讓油價維持高檔。

川普美東時間廿一日晚間（台灣時間廿二日一早）在社群平台發文表示：「如果伊朗沒有在四十八小時內，完全、無任何威脅開放荷莫茲海峽，美國將攻擊其各地的發電設施並予以摧毀，而且將從規模最大的一座開始！」

紐約時報說，這類針對基礎設施的攻擊，恐將影響數千萬伊朗人。華爾街日報說，德黑蘭東方的德馬溫天然氣發電廠恐成為美國攻擊目標，伊朗近來八成電力仰賴天然氣，德馬溫電廠發電量占伊朗全國發電量百分之四。

七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交專員也發表聯合聲明，呼籲伊朗立即且無條件停止所有攻擊；G7並稱已準備在必要時採取行動支持全球能源供應，並重申維護荷莫茲海峽等海上航道安全的重要性。

G7、澳洲等22國譴責伊朗

G7表示，伊朗及其代理人發動「毫無正當理由的攻擊」，G7將支持中東地區夥伴，「以最強烈措辭譴責伊朗政權對平民與民用基礎設施的魯莽攻擊，包括能源基礎設施在內」。澳洲、南韓、阿聯、巴林等廿二國發表聯合聲明，譴責伊朗襲擊波灣船隻和實質封鎖荷莫茲海峽，這些國家表示，「我們願為確保安全通過海峽做出適當努力」。

伊朗軍方發言人則回應川普，表示伊朗燃料或能源設施若遇襲，德黑蘭將攻擊以色列、美國及其盟友在中東的資產，目標包括能源、資訊科技與海水淡化設施。伊朗國會議長卡利巴夫警告，若伊朗發電廠遇襲，中東關鍵基礎設施和能源設施可能遭到「不可逆轉的破壞」，油價會長期維持高檔。

伊朗放話海峽僅對敵人關閉

伊朗並駁斥封鎖荷莫茲海峽說法，表示該海峽僅對伊朗的敵人關閉。伊朗常駐國際海事組織代表莫沙維表示，除伊朗的對手外，荷莫茲海峽「對所有人開放」，與「伊朗敵人」無關的船隻只要與伊朗當局協調安全措施，即可通過荷莫茲海峽。伊朗國會議員波洛賈迪說，部分通過荷莫茲海峽的船隻被伊朗收取兩百萬美元（約台幣六千四百萬元）通行費。

伊朗彈道飛彈廿一日突破以色列防空系統，擊中南部兩座城市阿拉德和迪莫納，造成逾一百六十人受傷。迪莫納距離外傳中東唯一核武庫、以色列內蓋夫核子研究中心僅十三公里，儘管以色列從未承認擁有核武。當地遇襲後，國際原子能總署表示，並未收到研究中心受損跡象，並呼籲各方最大限度克制。

伊朗國營廣播公司報導，這次飛彈攻擊目標就是這座以色列核子研究中心。伊朗塔斯尼姆通訊社報導，這次攻擊是報復伊朗納坦茲核設施廿一日遭空襲，以及布什爾核電廠十八日遇襲。不過，以軍否認曾攻擊納坦茲，美軍則拒絕置評。