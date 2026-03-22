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CNN：伊朗正推動在荷莫茲海峽索取「買路錢」
美國有線電視新聞網（CNN）22日報導，1位伊朗消息人士說，德黑蘭正推動將其對荷莫茲海峽（下稱荷莫茲）航道的控制，化為實際收益的「買路錢」。
由於伊朗控制哪些國家、哪艘船舶和在什麼條件下可以通行荷莫茲，因此上述人士表示，伊方正推動將此一權力「變現」的措施。
該人士還說，「我們將繼續壓制以色列，並在荷莫茲建立1個新的法律體制」。
有些外媒報導寫道，想通行荷莫茲的油輪每艘必須付200萬美元（約台幣6448萬元）。
對美國總統川普是否會接受德黑蘭提出的終戰條件，該人士認為，他應該接受，否則會面臨「政治自殺」的風險。
該人士指出，「川普似乎面對來自美國內部與國際油價節節攀高的壓力，他該盡快從以色列總理內唐亞胡對他設下的圈套中脫身，接受伊朗所提的條件。要是他不對伊朗做出必要的讓步，那他可能走入1條漫漫長路，面臨輸光自己整個政治生涯的危險」。
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