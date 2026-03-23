伊朗若攻擊海水淡化廠 影響中東1億人

伊朗軍方廿二日威脅攻擊以色列、美國及其盟友在中東的能源、資訊科技與海水淡化設施，專家認為，其中「海水淡化廠」是危險關鍵字。美國智庫指出，中東國家約一億人飲用水高度仰賴海水淡化，若淡化廠遭大量破壞恐發生飲水危機，且加劇區域動盪。

杜拜風險投資公司創辦人納瓦爾廿一日發文寫到，波斯灣國家高度仰賴海水淡化廠。報告估計，若沙烏地阿拉伯的朱拜勒海水淡化廠遇襲，八五○萬居民恐因缺乏淡水而在幾天內撤離利雅德。

中東多國對海水淡化依賴程度極高，卡達接近百分之九十九，科威特與巴林約百分之九十，阿曼百分之八十六，以色列百分之八十，沙烏地阿拉伯約百分之七十，阿聯約百分之四十二。

若伊朗重創波斯灣的海水淡化基礎設施，後果將極為嚴重，不只民生供水會立刻受衝擊，還可能迅速擴及公共設施、企業、住宅；相關設施也連接各國電網，甚至可能引發大規模停電，加劇區域動盪，釀成人道危機或移民潮。

此外，日本外務大臣茂木敏充廿二日受訪表示，美國、以色列與伊朗之間停戰後，日本可能會派自衛隊到荷莫茲海峽掃雷。

茂木說，日美峰會就伊朗的問題已充分討論，「並沒有談到具體希望日方做什麼，日方也完全沒做出任何具體承諾」。