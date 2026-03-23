3個意外 讓川普看不到戰爭終點

紐約時報報導，美國總統川普對伊朗戰爭的說法一變再變，外界質疑這反映川普政府毫無戰略便捲入衝突，而且接連遇上意料之外發展，從伊朗堅決不屈服且未出現內部起義跡象，到國際油價因荷莫茲海峽危機失控飆漲，川普因此不得不求助盟友協助善後。

川普廿日才表態將逐漸結束對伊朗的軍事行動，廿一日卻改口發出最後通牒，威脅伊朗必須重啟荷莫茲海峽否則將摧毀伊朗電廠，並從伊朗最大電廠下手。

紐時指出，伊朗最大電廠似乎是伊朗唯一運作的核電廠，位於布什爾。幾十年來，核電廠一直被視為不能攻擊的設施，因為一旦遭到轟炸恐引發嚴重環境災難。

這凸顯戰爭發展已接連偏離川普原先設想，至少出現三個他未料到的意外。

首先是伊朗堅持不求饒，並且伊朗革命衛隊與民眾都未出現起義跡象。儘管美方聲稱各層級已有鬆動，但美歐情報單位表示，至今仍無證據顯示政權內部或民間出現明顯倒戈。

再者，川普沒料到能源市場失控。國際能源總署形容，這是全球石油市場史上最大規模供應中斷。川普政府雖承諾釋出戰略儲油，但庫存僅約六成，準備明顯不足，還緊急放行已在海上的俄羅斯與伊朗石油平抑市場，讓交戰對手獲利，不過目前效果有限。伊朗已看準，擾亂市場是手上所剩不多的超級武器。

至此，川普才突然發現需要盟友。某個波灣國家的國防部長最近說，衝突一開始時，川普根本沒想到需要盟友，他以為戰爭很快會結束。但護航荷莫茲海峽與其他關卡，恐怕演變成持續數月乃至數年的任務。

紐時指出，川普去年中靠空襲重創伊朗核設施，今年初迅速拿下委內瑞拉總統馬杜洛，讓他相信美軍無所不能，也誤判伊朗政權會很快瓦解。現在情勢很清楚，川普雖把這場戰爭說成一次短暫出兵，但現實是看不到明確終點。